Glas halfvol voor Heineken

Heineken heeft resultaten voorgelegd die de verwachtingen overtreffen. Vooral Afrika en Azië lijken maar niet genoeg te krijgen van het Nederlandse bier. Er staat de brouwer, die 2 miljard euro wil besparen, echter nog een uitdaging te wachten.

Toen Gerard Adriaan Heineken in 1864 brouwerij 'De Hooiberg' opkocht, durfde de 22-jarige ondernemer allicht niet te dromen dat zijn bedrijf de tweede grootste brouwer ter wereld zou worden. Actief in 190 van de 195 landen op onze aardbol en eigenaar van 300 merken moet Heineken alleen de Belgische gigant AB InBev voor zich dulden. Bovendien is de verre nazaat van Gerard, Charlene de Carvalho-Heineken, met voorsprong de rijkste Nederlander. Quote schat haar vermogen op 12,1 miljard euro.

Verwachtingen overtroffen

De biersector is een van de zwaarst getroffen industrieën door corona. Wereldwijd gingen cafés dicht en werden festivals afgelast. Toch kan Heineken voor het eerste kwartaal van 2021 betere cijfers voorleggen dan wat analisten hadden verwacht. Het verkocht 50,3 miljoen hectoliter gerstenat. Dat is 2,5 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar en een betere beperking van de schade dan wat analisten hadden voorzien. KBC Securities-analist Wim Hoste verwachtte een afname van 5 procent en is positief verrast. De brouwer maakte 168 miljoen euro nettowinst, 79 procent meer dan de 94 miljoen euro van dezelfde periode vorig jaar.

Afrika

Ondanks de relatief stabiele verkoopcijfers op wereldschaal zien we regionaal sterke schommelingen in verkocht volume. Tot niemands verbazing nam de afzet in Europa af. Op het oude continent verkocht de brouwer 9,7 procent minder bier, een pak beter dan de door analisten verwachte daling van 14,4 procent. De daling wordt goedgemaakt in de groeiregio's Afrika en Azië, waar respectievelijk 9,9 en 5,4 procent meer liter verkocht werd.

Focus op Heineken Beurswaarde: 55,8 miljard euro.

Koersevolutie sinds begin dit jaar: 6,1 procent.

Koers-winstverhouding: 28,7.

Dividendrendement: 2,4 procent.

Uitschieters zijn Nigeria en Zuid-Afrika. Nigeria zag een toename van 15 procent, Zuid-Afrika van bijna 30 procent. 'In Zuid-Afrika was alcoholverkoop heel de maand januari en in het verlengde paasweekend verboden', zegt Hoste. 'We hadden dus eerder een verlies van 30 procent verwacht.'

EverGreen

In Brazilië moet Heineken zijn eeuwige concurrent AB InBev allicht voor zich dulden. De Nederlanders ondervonden er problemen met hun stock terwijl de Belgen een toename van 10 procent zouden hebben geboekt. Al bij al resultaten om op te klinken.