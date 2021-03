Global Graphics pakt uit met sterke jaarcijfers

De specialist in soft- en hardware voor de grafische sector Global Graphics kende een uitstekend jaar en kijkt optimistisch vooruit. Maar het bedrijf hult zich in stilzwijgen over de gevolgen van de overname van Hybrid Software.

Global Graphics , een Brits bedrijf met een notering in Brussel en vooral Belgische aandeelhouders, zag de omzet in 2020 met 22 procent stijgen naar 22,5 miljoen euro. De brutobedrijfswinst klom met 82 procent naar 4,7 miljoen euro. Ook 2021 is sterk ingezet, meldt het bedrijf.

Voor Global Graphics was het een bewogen jaar. Het verkocht zijn divisie voor lettertypes URW om zich volledig toe te leggen op de markt van industrieel printen. Daarvoor levert het software en elektronica, waaronder printerkoppen. Inclusief de meerwaarde op de verkoop van de lettertypes, belandde de nettowinst op 5,9 miljoen euro. De cashpositie dikte aan tot 6,9 miljoen.

Het belangrijkste wapenfeit was de overname van Hybrid Software. Die werd vorig jaar aangekondigd, maar pas in januari 2021 op de algemene vergadering goedgekeurd. Door die operatie verwierf voorzitter Guido Van der Schueren de absolute macht. In 2018 probeerde hij Global Graphics van de beurs te halen met een bod van 4,25 euro per aandeel, maar de minderheidsaandeelhouders stribbelden tegen. Via de inbreng van een ander bedrijf van hem, Hybrid Software, kon Van der Schueren zijn belang in Global Graphics opdrijven van 50 naar 82 procent.

Hold-up

Veel kleine aandeelhouders zien dat als een coup van de voorzitter. ‘Een hold-up bij klaarlichte dag’, zegt Bart Goemaere van het blad BeursTips daarover. Van der Schueren kreeg 20,1 miljoen nieuwe Global Graphics-aandelen voor Hybrid, die gewaardeerd werden aan 3,80 euro. Dat is lager dan de biedprijs uit 2018, ook al verbeterden de resultaten van Global Graphics sindsdien. De voorzitter kon op die manier goedkoop zijn belang uitbouwen, stellen de critici.

De cijfers van 2020 houden nog geen rekening met de overname van Hybrid. ‘De integratie verdubbelt onze omzet en het personeelsbestand, en versterkt ons bedrijf in de digitale transformatie ’, zegt Van der Schueren.

Van de Schueren belooft het nieuwe Global Graphics de komende maanden beter bekend te maken bij de beleggers. Toch zijn de analisten teleurgesteld dat het bedrijf nog geen concrete cijfers geeft over de recente aanwinst. ‘Details over de rendabiliteit van Hybrid ontbreken. Vandaag betaal je twaalf keer de verwachte ondernemingswaarde tegenover de brutobedrijfswinst. Dat is aanvaardbaar, maar het is wachten op de halfjaarcijfers om te zien hoe de bijdrage van Hybrid de waardering van de groep kan wijzigen’, stelt het blad De Belegger.