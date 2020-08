Global Graphics profiteert van revival in Verre Oosten

Global Graphics ziet dankzij een sterk halfjaarrapport zijn beurswaarde ruim een kwart toenemen. Toch noteert het grafische bedrijf nog ruim onder de prijs waartegen voorzitter Guido van der Schueren het vorig jaar van de beurs wou halen.

Global Graphics rapporteerde over het eerste halfjaar een omzetstijging van 24 procent tot 11,9 miljoen euro. Daaruit puurde de specialist in grafische soft- en hardware een brutobedrijfswinst van 3,9 miljoen, ruim de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Helemaal onderaan de rekening spurtte de nettowinst 287 procent hoger tot 2,08 miljoen euro.

Global Graphics is gevestigd in het Britse Cambridge, maar noteert alleen op de Brusselse beurs. Naast voorzitter en hoofdaandeelhouder Guido van der Schueren telt het vooral Belgische beleggers.

Azië

De onderneming kijkt optimistisch vooruit. ‘De Covid-19-pandemie is zeer uitdagend geweest, maar toch hebben we een zeer sterke vraag gezien naar onze inktjetoplossingen in Azië, terwijl ook de vraag naar onze software de verwachtingen overtrof. We blijven optimistisch over een snel economisch herstel in de wereld’, zegt de nieuwe CEO Mike Rottenborn.

‘De cijfers waarmee Global Graphics uitpakt, zijn ijzersterk’, zegt Bart Goemaere van het blad Beurstips. ‘En dat in een economie die onder druk staat door de pandemie. Bovendien was er geen Drupa-beurs, het grootste evenement in de sector dat slechts een keer om de vijf jaar plaatsvindt. Drupa is uitgesteld naar 2021, en levert traditioneel veel orders op. We zien vooral de verkoop in China versnellen, een teken dat die economie snel uit het dal klimt.’

Herbronning

Global Graphics herbronde zich en verkocht de lettertak URW. Het bedrijf wil zich alleen nog toeleggen op de kernactiviteiten: soft- en hardware voor digitaal printen en industrieel inktjetdrukken. Die laatste technologie is ideaal voor decoratief printen op bijvoorbeeld porselein of vloerbekleding.

Tegen twaalf keer de brutobedrijfswinst, kom ik op een koersdoel van 8 euro. Bart Goemaere Uitgever Beurstips

‘Het nadeel van inktjetdrukken is de lage kwaliteit’, zegt Goemaere. ‘Global Graphics heeft daar met zijn PrintFlat-software een oplossing voor gevonden, waardoor inktjetdrukken in meerdere domeinen gebruikt kan worden. Dat zal de groei versnellen. Global Graphics zal daardoor meer evolueren naar een bedrijf dat recurrente inkomsten haalt via zijn softwarelicenties.’

Royalty's en softwarelicenties zijn goed voor 53 procent van de inkomsten, aandrijfelektronica voor 34 procent. ‘Het is duidelijk dat Global Graphics een technologiebedrijf is. Als we de cijfers naar het hele jaar doortrekken, kom ik tegen een waardering van twaalf keer de brutobedrijfswinst op een koersdoel van 8 euro’, zegt Goemaere.

Mislukt bod

0,46 CASHRIJK Global Graphics heeft 5,4 miljoen euro cash, of 0,46 euro per aandeel.

Voorzitter Guido Van Der Schueren probeerde Global Graphics vorig jaar van de beurs te halen met een bod van 4,25 euro per aandeel. Veel aandeelhouders vonden dat te weinig, waardoor hij zijn slag niet thuis haalde. De koers noteert nog een heel eind onder dat bod.

‘Ik heb me verzet tegen dat bod. Van der Schueren wist toen al dat Global Graphics voor een forse groeiperiode stond. Zijn prijs was te karig’, zegt Goemaere.