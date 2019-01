'Global Graphics verdwijnt dit jaar zeker van de beurs'

Global Graphics-voorzitter Guido Van der Schueren is vastberaden om zijn bedrijf van de beurs te halen. Vandaag begint het openbaar overnamebod, maar hij houdt ook een stok achter de deur.

De Oost-Vlaamse voorzitter van het grafische bedrijf Global Graphics klinkt zelfverzekerder dan ooit. ‘We gaan er dit jaar zeker in slagen Global Graphics van de beurs te halen. Als het moet, zijn er andere opties dan een overnamebod.’ Ook in 2007 tekende hij voor een delisting door Artwork Systems, dat hij had opgericht, te verkopen aan het Deense Esko. Hij werd er puissant rijk mee. Een straffe prestatie voor een man die begin jaren 90 nog een werknemer was bij de Kortrijkse technologiegroep Barco.

Vandaag start Van der Schueren een bod van 4,25 euro op alle aandelen van het bedrijf dat printsoftware, printhardware en lettertypes verkoopt. Hij nam tegen die prijs al de stukken van de voormalige voorzitter Johan Volckaerts over. Daardoor steeg het belang van zijn holding Congra boven 30 procent. Het plan om een delisting tegen 4,25 euro te organiseren was al bekendgemaakt op 5 oktober.

Omdat een groep tegenstanders het bod te laag achtte, ging tijd verloren met getouwtrek. Verschillenden onder hen kochten aandelen bij om samen genoeg spankracht te hebben en zo de delisting tegen te houden. Omdat het bedrijf in het VK gevestigd is, moet de kandidaat-overnemer 90 procent in handen krijgen om de resterende stukken te kunnen claimen.

Maar Van der Schueren - de zoon van een Gentse fotograveur - laat zich niet opjutten door een vocale minderheid. In alle kalmte kocht hij dag na dag kleine pakketjes aandelen bij tegen zijn vooropgestelde prijs. ‘Het is inderdaad een moeilijk proces geweest tot nu toe, maar een hoger bod komt er echt niet. De prijs is alleen maar aantrekkelijker geworden’, stelt hij ruim drie maanden na de eerste aankondiging. In die tijd gleden de aandelenbeurzen zienderogen weg, maar Global Graphics plakt nog steeds tegen de biedprijs. ‘Als het bod afloopt (’s namiddags op vrijdag 1 maart) zal ik geen aandelen meer inkopen en valt die ondersteuning weg.’

Zijn belagers kunnen dat makkelijk afdoen als bangmakerij, maar ook dan heeft Van der Schueren nog een joker. Voor het eerst maakt hij gewag van een kapitaalverhoging zonder voorkeurrecht bij Global Graphics. ‘De raad van bestuur kan tot 42 procent nieuwe aandelen uitgeven. Die regel bestaat al lang.’

Het is niet zo dat plan B al in gereedheid wordt gebracht, benadrukt Van der Schueren. ‘Eerst zien we hoeveel aandelen we met deze transactie kunnen verwerven.’ Ook de fusie met Hybrid Software, waar hij hoofdaandeelhouder van is, staat nog niet in steen gegrift.

Maar vast staat dat enkel dit overnamebod torpederen niet zal volstaan om het beursbestaan van Global Graphics te garanderen. Uitgaand van de huidige beurswaarde van 50 miljoen euro kan plan B de huidige aandeelhouders wegspoelen als de voorzitter zo’n 21 miljoen euro ophoest.