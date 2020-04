Goldman Sachs: 'Aandelen zijn te snel gestegen'

Traders in de New York Stock Exchange.

Aandelen hebben zich de voorbije weken te snel herpakt. Er blijft een risico op een terugval, al is de bodem waarschijnlijk bereikt. Dat geldt zeker als het verwachte V-vormige herstel van de economie er in de tweede jaarhelft komt, stelt het beurshuis Goldman Sachs.

De vorm van het verwachte economische herstel – een V, een U, een L – is een populair discussiepunt dezer dagen. Ook Goldman Sachs kreeg er een vraag over tijdens een webinar over de impact van het coronavirus op markten en economie. Het beurshuis tipt op een V in het derde kwartaal, met de nuance dat het over economische groeicijfers gaat die opveren van een pijnlijk laag niveau, waardoor de economie nog een tijd onder zijn niveau van voor de crisis zal draaien.

Goldman Sachs voorspelt een forse klap voor de economie in het tweede kwartaal, met voor de westerse economieën een daling met 11 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Voor heel 2020 mikt het beurshuis op een krimp van 6,2 procent voor de Amerikaanse economie en zelfs 9 procent voor de eurozone. Die laatste wacht in de tweede jaarhelft wel een rebound met 7,8 procent, op voorwaarde dat het aantal virusbesmettingen afneemt en de lockdown relatief beperkt in tijd blijft. Het helpt dat de economieën structureel gezond de crisis zijn ingegaan, aldus nog Goldman Sachs.

Rally

Bovendien pakten de monetaire en budgettaire overheden uit met een ‘uitzonderlijke’ stimulus, zowel qua omvang als snelheid. ‘Dat helpt de rally op de aandelenmarkten te verklaren’, zegt Peter Oppenheimer, hoofd aandelenstrategie bij Goldman Sachs. Hij signaleert dat de beurzen in de VS alweer 25 procent boven hun dieptepunt noteren. De technologiebeurs Nasdaq is zelfs nog maar enkele procenten van een nieuw record verwijderd.

‘Het beursherstel was te fors en te snel. Er zijn nog altijd risico’s op een terugval, al hebben we de bodem waarschijnlijk wel bereikt’, stelt Oppenheimer. ‘Het verwachte herstel van de economie en de bedrijfswinsten in de tweede jaarhelft zal aandelen een boost geven.’ In een wereld van lage groei en lage rentes zoekt hij de winnaars bij bedrijven met een stabiele cashflow en een stevige balans. Techbedrijven moeten profiteren van een versnelde shift naar cloudtoepassingen door bedrijven.