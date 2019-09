Goldman Sachs haalt Apple onderuit

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs zet een flinke knip in het koersdoel van de techgigant Apple. De Amerikaanse beurzen gaan hoger in navolging van Europa.

Beleggers in de VS kijken ook naar hun eigen centrale bank, de Federal Reserve (Fed). Want die neemt volgende week woensdag een rentebesluit. De markt twijfelt niet eens meer aan een renteverlaging door de monetaire autoriteit, temeer omdat Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week nog eens extra hintte op een renteknip .

Apple

Hall maakt zich zorgen over het gratis jaarabonnement op Apple TV+, de nieuwe streamingsdienst van het bedrijf, dat klanten krijgen als ze een nieuwe iPhone, iMac of iPad kopen. Hiermee bespaart de consument 60 dollar. Volgens de analist zal deze kortingsmethode de winst per aandeel van Apple in het boekjaar 2020 substantieel verlagen.