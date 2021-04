Google-moeder Alphabet gaat fors boven de lat

De internetreus Alphabet presenteerde dinsdagavond veel beter dan verwachte cijfers over het eerste kwartaal. De omzet schoot met 34 procent hoger tot 55,31 miljard dollar, terwijl de analistenconsensus rekende op een omzet van 51,7 miljard. De winst per aandeel schoot met 166 procent de hoogte in tot 26,29 dollar. Analisten voorspelden maar een winst per aandeel van 15,82 dollar.