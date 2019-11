Google ontslaat vier 'kritische' medewerkers

Een van de werknemers, Rebecca Rivers, had eerder sterke kritiek geuit op de internetgigant, omdat de Amerikaanse immigratiedienst een product van Google Cloud gebruikte. De andere drie medewerkers zouden kritiek hebben gehad op een zoekmachine die Google in China wil lanceren. Die zoekmachine zou worden gecensureerd en dat is volgens de werknemers in strijd met het idee van een open internet.