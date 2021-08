Goudklompje vliegt hoger na overname DraftKings

Draftkings neemt Golden Nugget over

De goksite DraftKings neemt zijn sectorgenoot Golden Nugget Online Gaming over voor 1,56 miljard dollar. De overname gebeurt volledig in aandelen. De aankoop levert DraftKings ruim 5 miljoen klanten op en de synergievoordelen zouden 300 miljoen dollar bedragen. Dat laatste is mogelijk omdat Golden Nugget verhuist naar het platform van DraftKings.

Het aandeel Golden Nugget krijgt een impuls van bijna 50 procent en noteert op 18.14 dollar. Dat is een welkome opkikker nadat de koers de afgelopen zes maanden met 33 procent was weggezakt. DraftKings zakt 0,4 procent.

BioNTech vliegt hoger na verhoging prognose

Het Duitse biotechbedrijf rekent op 15,9 miljard euro omzet uit zijn samen met Pfizer ontwikkelde coronavaccin. Dat is een pak meer dan de prognose van 12,4 miljard. Dat positieve nieuws mist zijn effect niet op Nasdaq, waar het aandeel ook genoteerd is. In New York BioNTech 12 procent hoger tot 434,41 dollar.