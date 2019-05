Goudkoorts op Wall Street

Beleggers ontdekken goud als veilige haven. De goudprijs gaat door 1.300 dollar per ounce. Ook goudmijnen zijn in trek. Gold Fields bijvoorbeeld, dat zowel in Johannesburg als op de New York Stock Exchange noteert, trekt 7 procent hoger. Gold Fields heeft de voorbije jaren hard gewerkt om zijn afhankelijk tegenover Zuid-Afrika af te bouwen. Inmiddels bevindt 41 procent van de goudreserves zich buiten het land, tegenover 30 procent twee jaar geleden.