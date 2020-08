Goudmijnaandelen scoren dit jaar nog beter dan goudprijs

Nu de goudprijs voor het eerst de grens van 2.000 dollar per ounce heeft doorbroken, is ook het delven van het edelmetaal big business. De goudmijnen floreren.

De aandelen van goudmijnbedrijven volgen meestal met een hefboom de goudkoers. Ook dit jaar. De FTSE Goldmines Index prijkt 52 procent hoger dan op Nieuwjaar, terwijl de goudprijs 34 procent aandikte tot 2.033 dollar per ounce (31,1 gram).

De vraag naar fysiek goud is zelden zo groot geweest. Zelfs pensioenfondsen en verzekeraars, die vroeger nooit in goud belegden, parkeren nu een deel van hun centen in het gele metaal. De Spider Gold Shares, de grootste goudtracker ter wereld die in fysiek goud investeert, heeft met 1.258 ton meer van het edelmetaal in beheer dan de centrale banken van Japan, India of de Bank of England. De tracker, bekend onder zijn ticker GLD, is een joint venture van de World Gold Council en de vermogensbeheerder State Street.

Wie wil beleggen in individuele goudmijnen heeft keuze uit honderden namen. Maar kiezen is niet eenvoudig. ‘Veel kleinere mijnbedrijven beloven veel maar brengen er weinig van terecht’, waarschuwt Caesar Bryan, een van de bekendste goudanalisten ter wereld en al 26 jaar beheerder van het Gabelli Gold Fund.

Dat goudmijnen meer risico inhouden dan goud, blijkt uit de index. De beursgraadmeter van goudmijnbedrijven staat in tegenstelling tot de goudprijs nog lang niet op een record. Slecht management, te veel schulden of tegenslagen kunnen de koersen van goudmijnbedrijven onderuithalen.

Rode vlag

‘Drie zaken zijn cruciaal: het management moet expertise hebben in financieel beheer, in mijnbouw en in geologie. Ontbreekt een van die drie, dan gaat de rode vlag op', zegt Bryan.

‘Vooral de kleinere ontginningsbedrijven vormen een hoog risico. Zij stellen investeerders op papier mooie returns voor met spectaculaire projecten. Vaak eindigt de investeerder arm en zij rijk. Er zijn mooie bedrijven bij, maar je moet een specialist zijn om die op te volgen.’

Vermijd politiek risico. Bedrijven met hun hoofdzetel of veel activa in landen als Venezuela of Rusland kies je beter niet. Caesar Bryan Beheerder Gabelli Gold Fund

‘Daarnaast speelt de ligging een rol. Vermijd politiek risico. Bedrijven met hun hoofdzetel of veel activa in landen als Venezuela of Rusland kies je beter niet. In Zuid-Afrika zijn de mijnen dan weer zeer diep, waardoor de operationele kosten om een ounce goud naar boven te halen hoger liggen dan in Amerika, Azië of Australië. Bovendien kampt Zuid-Afrika nog altijd met energietekorten die af en toe de productie lamleggen.’

Bryan verkiest groepen als Newmont, Barrick Gold, Franco-Nevada en Kirkland. ‘Als je minder risico op een individueel bedrijf wil lopen, kies dan voor een goed goudmijnfonds of een tracker als VanEck Vectors Gold Miners.’ Die laatste, met de ticker GDX, investeert in 54 grote mijnbedrijven die de helft van hun omzet uit goud halen. VanEck Vectors Junior Gold Miners belegt in kleinere goudmijnen.

Grootste ter wereld

De grootste gouddelver ter wereld is Newmont Corp , met een beurswaarde van 56,4 miljard dollar. Het aandeel won dit jaar 62 procent. Newmont is het resultaat van de vorig jaar beklonken fusie tussen het Amerikaanse Newmont Mining en het Canadese Goldcorp. Het is de enige goudmijngroep die deel uitmaakt van de Amerikaanse sterindex S&P500. Al is Newmont meer dan goud. De groep delft ook zilver, koper, lood, zink, nikkel, uranium en lithium. Maar de focus ligt op goud.

Door zijn schaalgrootte is Newmont een van de meest kostenefficiënte gouddelvers ter wereld. Voor 2020 voorspelt de onderneming een operationele kostprijs van 760 dollar om een ounce goud naar boven te halen. Met alle andere kosten erbij, onder meer voor duurzaamheid en de investeringen, komt de prijs op 1.015 dollar. Tegen 2023-2024 voorspelt Newmont een kostendaling tot 800 à 900 dollar per ounce.

Andesgebergte

Barrick Gold volgt met een beurswaarde van 53 miljard dollar. Het Canadese bedrijf is ook een grote koperproducent, maar 90 procent van de omzet komt van goud. Daardoor is Barrick meer blootgesteld aan de goudprijs dan Newmont. Met de Pascua-Lama-mijn in het Andesgebergte op de grens tussen Chili en Argentinië zit Barrick op een van de grootste ondergrondse goudvoorraden ter wereld. Maar milieuprotesten vertragen de start van de ontginning. Ook de coronacrisis gooit roet in het eten. Wegens de pandemie moest Barrick een mijn in Argentinië tijdelijk sluiten, waardoor de productie in het tweede kwartaal van dit jaar 15 procent daalde. Op 10 augustus presenteert de groep haar gedetailleerde kwartaalresultaten.

90% 90 procent van de omzet van Barrick komt uit goud. Daarmee is de groep meer blootgesteld aan de goudprijs dan Newmont.