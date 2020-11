'Graaiende' blancochequebedrijven in vizier van shortsellers en waakhonden

Fisker, een fabrikant van elektrische wagens, maakte via een SPAC zijn beursdebuut en is intussen bijna 5 miljard dollar waard. Huidige omzet: nul.

Shortsellers hekelen het ‘gegraai’ van de sponsors achter het boomende fenomeen van blancochequebedrijven. Of wat dacht u van een return van 460 miljoen dollar op een investering van 25.000 dollar?

Dé beurshype van 2020 moeten blancochequebedrijven zijn, althans op Wall Street. Daar schieten ‘Special Purpose Acquisition Companies’ of SPAC’s als paddenstoelen uit de grond. De initiatiefnemer of ‘sponsor’ van een SPAC brengt daarbij een leeg vehikel naar de beurs met de belofte binnen de twee jaar een overname te doen met het geld dat hij met de SPAC ophaalt bij beleggers. Het overgenomen bedrijf krijgt zo via een binnenweg een beursnotering.

Om de hype te illustreren: zowat de helft van al het geld dat dit jaar is opgehaald bij Amerikaanse beursintroducties is voor rekening van nieuwe SPAC’s. Een recordaantal van 156 SPAC’s haalde sinds het jaarbegin ruim 55 miljard dollar op, wat meer is dan wat deze vehikels in de voorgaande tien jaar samen binnenhaalden. 76 SPAC’s deden dit jaar overnames voor een totaalbedrag van ruim 95 miljard dollar, leren cijfers van de dataleverancier Refinitiv.

Sommige van die overnames deden van zich spreken, zoals de bouwer van elektrische vrachtwagens Nikola. Die was in juni even 30 miljard dollar waard nadat de beurskoers met 700 procent was gestegen, en dat zonder ook maar één voertuig verkocht te hebben. Het ongeremde beleggersenthousiasme bekoelde nadat Hindenburg Research, een shortseller die speculeert op koersdalingen, Nikola in september van fraude betichtte.

Bonanza

Vorige week richtte een andere shortseller zijn vizier op een andere SPAC, om meteen het hele model achter de SPAC-bonanza af te kraken. ‘Het grote geldgegraai van 2020’, zo omschreef de bekende shortseller Carson Block van Muddy Waters de hype rond blancochequebedrijven. Hij bouwde een shortpositie op in MultiPlan, een speler in de Amerikaanse gezondheidszorg die via een deal van 11 miljard dollar voor een van de grootste SPAC’s ooit tekende. Blocks verwijt dat het aandeel serieus overgewaardeerd is stuurde de koers meteen 20 procent lager, waardoor het intussen ruim 30 procent onder de intekenprijs van 10 dollar noteert.

Interessanter is de ruimere kritiek van Block op het gegraai door de sponsors van de SPAC. Die krijgen typisch een aandelenbelang van 20 procent in de SPAC tegen betaling van 25.000 dollar. Dat grote belang - de ‘promote’ - dient als compensatie voor hun zoektocht naar een geschikte overnamekandidaat, maar dat betekent wel dat andere SPAC-beleggers meteen een serieuze verwatering moeten slikken.

Bovendien hebben de sponsors een prikkel om binnen de termijn van twee jaar tegen elke prijs een overname te doen, want zelfs bij een gebrekkige deal krijgen ze nog altijd 20 procent van een bedrijf in handen voor amper 25.000 dollar. In het andere geval keert het geld terug naar de beleggers.

Waardevernietiging

‘Een businessmodel dat sponsors een prikkel geeft om iets te doen - eender wat eigenlijk - met andermans geld is gedoemd om regelmatig tot significante waardevernietiging te leiden’, aldus Block. Eerder had de investeerder Bill Ackman al geklaagd over ‘verkeerde afgestemde prikkels’ en de ‘gigantische verwatering’ die het moeilijk maken een attractieve deal voor SPAC-aandeelhouders op te zetten. Ackman lanceerde zelf een SPAC waarbij zijn promote slechts 6 procent bedraagt en hij de aandelen pas verwerft als de koers 20 procent boven de introductieprijs stijgt.

Hoe lucratief SPAC’s voor sponsors kunnen zijn, leren de deals van de ex-zakenbankier Michael Klein. De overname van databedrijf Clarivate Analytics in 2019 leverde de sponsors al 60 miljoen dollar op na het verzilveren van aandelen, en dan hebben ze nog een resterend belang van 400 miljoen dollar. Niet slecht voor een investering van 25.000 dollar. Kleins overname van MultiPlan is voorlopig minder succesvol, maar dan nog zitten de sponsors op een aandelenbelang van zo’n 70 miljoen dollar. Intussen heeft Klein een vijfde SPAC in de steigers staan, waarvoor hij onder meer Jony Ive, Apples gewezen designgoeroe, aan boord haalde door hem een financieel belang te geven.

Toezichthouders

Na de shortsellers lijken ook de toezichthouders wakker te worden. Jay Clayton, de voorzitter van de beurswaakhond SEC, vraagt zich af of beleggers wel voldoende inzicht hebben in SPAC’s. De SEC onderzoekt de transparantie van de vehikels, inclusief de verstrekte informatie over de vergoeding van de sponsors. Door het groeiende aantal SPAC’s en hun concurrentie voor deals zou die vergoeding sinds kort wel onder druk staan.

Een bijkomend risico is dat bedrijven die via een SPAC een beursnotering krijgen meer vrijheid hebben om rooskleurige groeivoorspellingen te maken dan bij een klassieke beursintroductie, waar er sneller rechtszaken dreigen. Zo kon Fisker, een fabrikant van elektrische wagens, deze zomer beloven dat het in 2025 13,2 miljard dollar omzet zal draaien. Vandaag bedraagt de omzet nul. Dat hield beleggers niet tegen om Fisker intussen op bijna 5 miljard dollar te waarderen.