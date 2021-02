Greenyard topt schuldenberg af

Greenyard kan zijn ingeslagen groeipad voortzetten dankzij een aanhoudend sterke prestatie van de versafdeling. Beleggers verheugen zich over de hoognodige schuldafbouw en durven weer te dromen van een dividend.

De positieve groeitrend bij de fruit- en groentegroep Greenyard hield in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar 2020/21 aan. Er was opnieuw een tweecijferige omzetgroei (10,3%). Over de eerste negen maanden bedraagt de omzetgroei eveneens 10,3 procent. Vooral verse groenten en fruit blijven het zeer goed doen.