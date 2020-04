Greenyard veert fors op na hogere winstverwachting

Hogere brutobedrijfswinst

De groentenketen meldt wel dat de complexiteit in zijn toeleveringsketen toenam en dat het hogere kosten moet maken aan transport en de verwerking. Toch is de impact op het resultaat positief. Greenyard zegt dat zijn brutobedrijfswinst door de hogere volumes en de verdere implementatie van zijn transformatieplan 2 tot 5 miljoen hoger zal uitvallen dan de raming die het gaf voor de Covid-uitbraak. De brutobedrijfswinst (ebitda) voor het volledige boekjaar zal daardoor landen tussen 93 miljoen euro en 95 miljoen euro.

Achtbaanrit

Beleggers in het aandeel moeten een behoorlijk sterke maag hebben. In 2019 zakte het aandeel met meer dan 30 procent na een reeks winstwaarschuwingen. Het bedrijf had last van dalende verkopen en margen, iets dat niet goed valt wanneer je ook een hoge schuld hebt. Om het tij te keren werd er een transformatieplan doorgevoerd waarbij er flink in de kosten werd gesneden.