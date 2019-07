Griekse cementreus Titan debuteert op Brusselse beurs

De Brusselse beurs telt vanaf dinsdag een aandeel extra. Al gaat het niet om een Belgische beursintroductie, maar om de Griekse cementgroep Titan Cement. Die verandert zelfs van nationaliteit.

De aandeelhouders van Titan Cement Group hebben massaal ingestemd met de omvorming van hun bedrijf naar een Belgische onderneming. Via een ruiloperatie zijn 93 procent van de aandelen van de Griekse vennootschap aangeboden om ze om te zetten in aandelen van Titan Cement International, een NV naar Belgisch recht. De resterende aandelen van de Griekse venootschap zullen via een uitrookbod verplicht worden omgezet. Dan kan omdat de Griekse wetgever de minimumdrempel daarvoor op 90 procent legt.

Euronext Brussel wordt meteen de hoofdnotering van de cementboer. Bijkomende noteringen zijn er op Euronext Parijs en de thuismarkt, Athene. Het juridische kantoor Linklaters begeleidde de operatie.

Via een notering op Euronext wil Titan makkelijker een beroep kunnen doen op internationale beleggers. 'Met Brussel kiezen we voor een centrale hub in de Europese Unie', zei een Titan-woordvoerster. 'Een notering via de beurzengroep Euronext moet de toegang tot de aandelen- en obligatiemarkten verbeteren en zo de financieringskosten drukken en de groei ondersteunen.'

Grootste in Griekenland

Titan is geen kleine vis. De onderneming, opgericht in 1902, was het eerste cementbedrijf in Griekenland en groeide uit tot de grootste van het land. Titan leverde onder meer het beton voor de nieuwe luchthaven van Athene, en voor de Charilaos Trikoupis-brug, een van de langste kabelgespannen bruggen ter wereld, over de Golf van Korinthië. De groep in intussen in 14 landen actief.

Titan Cement realiseerde vorig jaar een omzet van 1,5 miljard euro en puurde daaruit een nettowinst van 44 miljoen. Sinds 2014 keert het bedrijf elk jaar een dividend uit. Het brutodividendrendement bedraagt 0,8 procent. Ruim 55 procent van de aandelen zijn vrij verhandelbaar.