'Groei Disney+ is significant vertraagd'

Wall Street noteert in het rood. Disney gaat onderuit na een adviesverlaging door Barclays. Tesla wint terrein nu de eerste Amerikaanse bitcointracker bijna een feit is.

De Amerikaanse beurzen gaan lager. Beleggers kijken onder andere naar de matige economische cijfers die vandaag uit China kwamen. De economie groeide in het derde kwartaal met 4,9 procent. Dat was veel minder dan de economische expansie van 5,3 procent die economen hadden verwacht. Ook de industriële productie viel tegen.

Lees Meer Chinese economie koelt af

De industriegraadmeter Dow Jones levert rond 17.00 uur 0,2 procent in.

Disney

Het entertainmentbedrijf Disney gaat met 2,7 procent onderuit. De oorzaak? Een adviesverlaging die het aandeel krijgt van Barclays. Analist Kannan Venkateshwar vervangt zijn bordje 'kopen' door 'houden' en verlaagt zijn koersdoel met 35 dollar tot 175 dollar.

De groei van de streamingsdienst Disney+ is significant vertraagd. Kannan Venkateshwar Analist Barclays

'De groei van de streamingsdienst Disney+ is significant vertraagd', zegt Venkateshwar. 'Om zijn vooropgestelde expansie op lange termijn te realiseren moet Disney de huidige groeivoet meer dan verdubbelen om op zijn minst op het niveau van Netlfix te komen. 'De vooruitzichten voor de lange termijn moeten mogelijk bijgesteld worden.'

Disney komt op 10 november met cijfers over het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar (dat eindigde in september). Daarbij zal het beleggers ook op de hoogte brengen van de expansie in Disney+. Het aantal abonnees steeg in het derde kwartaal met 12,4 miljoen tot 116 miljoen. Een nadeel daarbij is dat de toename vooral werd gehaald uit markten met lagere marges zoals India.

Bitcoin

Verder kijken de markten uit naar de op handen zijnde eerste Amerikaanse bitcoin-ETF. De munt stijgt alvast met ruim 4 procent tot 62.064 dollar. De interesse in de bitcoin is verhevigd door de lancering van de eerste bitcoingelinkte tracker die eraan komt. ‘Wij plannen om de eerste bitcoingelinkte ETF dinsdag te lanceren op de NYSE’, vertelde Michael Sapir, de CEO van ProShares, in een interview met Bloomberg.