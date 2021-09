Sofina, Melexis en WDP gaan in de uitverkoop door de stijgende rente. De Europese beurzen noteren in het rood. Lotus Bakeries krijgt een tik door de flinke verkoop van de familie Boone.

De Europese beurzen staan stevig in het rood. Voor de oorzaak moeten we kijken naar de Amerikaanse tienjaarsrente want die is in relatief korte tijd opgelopen tot boven de 1,5 procent (zie grafiek). Begin dit jaar was die stijgende rente ook al een zorg voor beleggers, maar deels omdat de Amerikaanse centrale bank (Fed) voortdurend beloofde de omvangrijke monetaire stimulus in stand te houden piekte de rente eind maart op 1,74 procent om vervolgens terug te vallen tot 1,18 procent.

Maar nu loopt de financieringskost dus weer op nadat de Fed aankondigde de ongekende monetaire stimulus nog voor het eind van het jaar af te bouwen. Een extra impuls kreeg de rente toen Fed-voorzitter Jerome Powell na de jongste vergadering zei dat een verlaging al mogelijk is vanaf de volgende rentevergadering in november.

Groeiaandelen in de ramsj

De vraag voor u als belegger is nu: hoe gaat dit de beurs beïnvloeden? Om die te beantwoorden hoeven we waarschijnlijk alleen maar te kijken naar wat de impact was eerder dit jaar, toen de rente dus ook al flink steeg. En toen zagen we een sectorrotatie van technologie-aandelen naar aandelen van de oude economie. Ook nu zien we weer zo'n beweging. In Europa krijgen de technologieaandelen een klap van 4 procent, de energie-aandelen klimmen 0,7 procent.

Het is mogelijk dat de tapering al start na de volgende vergadering die op 3 november plaatsvindt. JEROME POWELL VOORZITTER AMERIKAANSE CENTRALE BANK

De verklaring hiervoor is dat een hogere rente de huidige waarde van toekomstige winsten verlaagt. Dat is met name een probleem voor techaandelen, omdat hierbij de grootste winsten vaak ver in de toekomst liggen. En daarom stappen beleggers in dat geval liever in aandelen van de oude-economie die vaak goedkoper zijn en waarvan de huidige cashflows hoog zijn.

En dat zien we dan ook binnen de Bel20 die rond het middaguur 0,7 procent zakt tot 4.147 punten. Want het zijn de groeiaandelen die tikken krijgen. Het ergste verlies is voor de chipontwerper Melexis dat bijna 6 procent lager dondert. Maar ook de Boël-holding Sofina , dat bekend staat om zijn vele succesvolle techinvesteringen krijgt een tik van 1,2 procent. Voorts moet ook de in ijltempo groeiende speler in logistiek vastgoed WDP 3,5 procent inleveren.

En inderdaad, de daling van de groeiaandelen lijkt gepaard te gaan met een klim bij bepaalde typische 'oude economie'-aandelen. Want de bierbrouwer AB InBev klimt een 1,2 procent, terwijl Solvay 0,3 procent hoger gaat. Ook het bankaandeel KBC wint 0,8 procent. Een hogere langetermijnrente zorgt ervoor dat de kernmetier - kortlopende deposito's recycleren in langlopende leningen - meer oplevert.

Verder is opvallend dat we ook de vastgoedaandelen binnen de sterrenkorf flink zien dalen: Aedifica verliest 3,2 procent en Cofinimmo 3,3 procent. Ook dat kan weleens goed met de rente te maken hebben, omdat beleggers vastgoedaandelen vaak zien als alternatieven voor veilige obligaties. Ze leveren vaak een voorspelbaar dividend op en bij een klimaat van lage rentes zijn deze aandelen dan ook aantrekkelijk.

Koekjes met korting

Een ander aandeel dat dinsdag stevig zakt is de koekjesbakker Lotus Bakeries . Koekjes met korting dus want Lotus zakt ruim 6 procent. Dat heeft alles te maken met de familie Boone die maandag tegen een korting van maar liefst 11 procent 65.303 aandelen heeft verkocht aan grote beleggers.

Door de verhandelbaarheid te verhogen kan Lotus Bakeries in aanmerking komen voor een zitje in de Bel20.

Het aandeel opende een forse 9 procent lager, maar de kleine belegger nam snel de koekjes van de grond om ze vervolgens gulzig op te eten. Daardoor is het koersverlies nu dus al met een derde geminderd. Tussentijds tikte Lotus dinsdagmorgen een bodemkoers aan van 5.020 euro. Tip voor de belegger: leg geen order in de markt aan een geheel getal.

Retail Estates

Naast Aedifica en Cofinimmo zakt ook Retail Estates met 1,8 procent tot 64,6 euro. En dat terwijl ING-analiste Francesca Ferragina haar koersdoel verhoogt van 60 naar 68 euro waarbij ze haar houdenadvies laat staan.

'Onze nieuwe verwachtingen voor het boekjaar 2022 zijn in lijn met die van het management', vervolgt Ferragina die haar prognoses naar beneden heeft bijgesteld. 'We voorzien dat de netto-huurinkomsten met 13,4 procent stijgen tot 113,9 miljoen euro. De winst per aandeel zien we 12,5 procent klimmen tot 5,59 euro. We zien de schuldgraad wel uitkomen op 51,5 procent, waardoor de groeivooruitzichten beperkt zijn.' Door dat laatste denkt de analiste dat het bedrijf vers kapitaal nodig heeft, 'maar dat is niet dringend en zonder een intentie om aandeelhouders te verwateren'.

Maar ondanks de lagere verwachtingen krijgt het aandeel dus toch een hoger koersdoel. Dat komt mede door een lagere verdisconteringsvoet. Het nieuwe koersdoel geeft 4 procent opwaarts potentieel.