Groeimarktcrisis treft AB InBev midscheeps

De biergigant zakt naar het laagste peil in meer dan vier jaar. Beleggers tobben over de impact van tuimelende munten als de Argentijnse peso en de Zuid-Afrikaanse rand.

Argentinië dat bij het Internationaal Monetair Fonds om een noodkrediet moest bedelen, Turkije dat door een tuimelende lira de inflatie zwaar ziet oplopen en Zuid-Afrika dat voor het eerst sinds 2009 in een recessie getuimeld is. De ene na de andere opkomende markt worstelt met een tuimelende munt.

De rode draad bij dat alles is de Federal Reserve: die verhoogt de rente gestaag en maakt zo Amerikaans schuldpapier - de meest liquide belegging ter wereld - aantrekkelijker. Tegelijk maken de Amerikaanse centraal bankiers het de groeilanden die de voorbije jaren - getuige tekorten op lopende rekening en/of begroting - boven hun stand leefden moeilijker hun dollarschulden te (her)financieren.

De groeimarktcrisis straalt af op de Europese beurzen, die voor de vierde dag op vijf een moeilijke dag beleven. In de Bel20 en de Euro Stoxx50 - de korf van steraandelen uit de eurozone - behoort AB InBev telkens tot de grootste dalers. 's Werelds grootste brouwer zakt 2,3 procent naar 77,93 euro, het laagste peil in meer dan vier jaar.

Analisten van onder meer Kepler Cheuvreux en Deutsche Bank herhaalden onlangs nochtans hun koopadvies voor de biergigant, maar erkenden tegelijk in hun update dat beleggers hen met vragen bestoken over de impact van de tuimelende groeimarktmunten. Dat is logisch: AB InBev is misschien wel hét aandeel in de eurozone waarmee je als belegger in één muisklik op de groeimarkten kunt inzetten.

Het jongste jaarverslag illustreert dat nog eens ampel: de euro vertegenwoordigt een schamele 2,7 procent van de brutobedrijfswinst (ebitda) van de multinational. Tuimelende munten als de Braziliaanse real (16%), de Zuid-Afrikaanse rand (5,7%) en de Argentijnse peso (4,3%) zijn stuk voor stuk veel belangrijker.

Johannesburg

Helaas werkt diezelfde muisklik waarmee beleggers aandelen AB InBev kopen bij florerende groeimarkten ook in de andere richting. Terwijl AB InBev het sowieso moeilijk heeft om bij krimpende verkoopvolumes in de Verenigde Staten en een lange recessie in Brazilië weer de groeimotor te doen aanslaan, komen daar nu escalerende crises bij in markten die net voor die groei moeten zorgen.

Het was geen toeval dat CEO Carlos Brito vorige maand het Zuid-Afrikaanse Johannesburg uitkoos voor de jaarlijkse beleggersdag. Afrika geldt sinds de overname van SABMiller als een belangrijke groeipool. 'Het zal tegen 2050 voor meer dan de helft van de bevolkingsgroei in de wereld tekenen', klonk het onder meer in de presentatie die Brito gaf.

Naast de potentiële impact van een zwakke economie op de verkopen houden tuimelende munten ook een dubbel risico in. Deels is er een ‘translatierisico’: de gehalveerde Argentijnse peso, bijvoorbeeld, vertaalt zich logischerwijs zelfs bij stabiele verkopen in minder dollars, de rapporteringsmunt.

Maar er is ook een ‘transactierisico’. Withagen schat dat zowat de helft van de kostprijs van de productie in groeimarkten in dollar is, terwijl de verkoop in lokale munt is. AB InBev dekt het wisselkoersrisico wel in, zodat de impact met zo’n 12 maanden uitgesteld wordt.