'Groeimarkten zijn meer dan Turkije en Argentinië'

Beursveteranen bewaren de kalmte te midden van een beurscrisis in de opkomende economieën.

De aandelen op beurzen uit de groeilanden - verzameld in de MSCI Emerging Markets-index - noteren opnieuw een vijfde lager dan hun meest recente piek in januari. Ondertussen gaan ook een paar lokale munten onderuit.

We spreken dus opnieuw over een berenmarkt. 'Begin dit jaar ging het nog goed, en kwamen de Chinese A-aandelen in de index terecht,' blikt fondsbeheerder Philip Scrève van Candriam terug. 'Dat is typisch iets dat gebeurt wanneer de sfeer goed zit op de beurzen. China maakt nu bijna een derde uit van de index waartegen we ons meten.'

Niet veel later begon het spierballengerol tussen China en de VS, waarbij ze elkaar om de oren sloegen met handelstarieven. Deze week loopt een periode af waarin de VS nog eens 200 miljard dollar aan Chinese goederen en diensten bekijkt, om ze daarna te kunnen belasten.

'De stemming over die tarieven komt er binnenkort,' redeneert Scrève. 'Het is heel moeilijk in te schatten wat er daarop zal volgen. Vroeger waren we grote fans van China, maar dat is daardoor nu verminderd.'

Veilige groeilanden

De grillige markten zijn typisch geen spek voor de bek van schuchtere beleggers. Toch heeft het fonds van Scrève uitwijkmogelijkheden. 'We hebben wat geld verhuis van China naar India. De beurs is er relatief gezien best defensief: er zijn veel mooie bedrijven van wereldniveau die gericht zijn op de binnenlandse consument.'

Daarnaast liet Scrève ook al zijn oog vallen op cyclische sectoren zoals de grondstoffen. Zij hebben baat bij een verzwakking van hun eigen munt, omdat de ruwe materialen die ze verkopen worden verhandeld in dollars. 'Ook grote technologieaandelen doen het nog altijd goed.'

Winstgroei

Op veel plekken gaat het duidelijk minder goed. 'De acceleratie van de winstgroei in de groeilanden is tijdelijk stilgevallen,' weet Gino Delaere, die het kantoor van het Antwerpse Econopolis leidt in Singapore. 'Uitgedrukt in dollars werd de verwachte winstgroei in de afgelopen maanden verlaagd van 18 naar 12 procent.'

Dubbelcijferige winstgroei dus, terwijl koersen maar dalen. 'Als we de ratio tussen de koers/boekwaarde hanteren als maatstaf noteren de aandelen uit groeimarkten 35 procent lager dan in de ontwikkelde landen,' becijferde Delaere. 'In vergelijking met de VS bedraagt de korting ongeveer 55 procent. Dat is ongezien in de voorbije 15 jaar.'

Net als Scrève houdt hij het hoofd koel. 'Landen als Turkije waren niet uit het nieuws te branden. Maar ze zijn niet representatief voor wat er zich in de meeste andere groeilanden afspeelt.'

Schermvullende weergave De MSCI Emerging Markets-index balanceert op de rand van een berenmarkt. Uitgedrukt in euro is het verlies kleiner.