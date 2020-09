Groeivertraging kan in 2020 en 2021 op Atenor wegen

Atenor behaalde in het eerste halfjaar drie keer meer winst dan een jaar eerder. Door de economische vertraging is de vastgoedontwikkelaar voorzichtig voor de toekomst.

Het halfjaarrapport van Atenor heeft twee gezichten. Enerzijds kan het bedrijf uit Terhulpen over de eerste zes maanden goede resultaten voorleggen. Van de coronacrisis blijkt Atenor weinig last te hebben gehad. Anderzijds kan de economische vertraging in Europa een impact hebben op de resultaten van dit en vooral volgend jaar. Het optimisme dat CEO Stéphan Sonneville begin juni nog tentoonspreidde, lijkt een stuk getemperd.

De omzet van Atenor steeg in de eerste zes maanden met 71 procent naar 54,5 miljoen euro. De verkoop van appartementen van diverse projecten bracht 12,55 miljoen in het laatje. De voorverkoop van kantoorruimte in Luxemburg en Boedapest leverde 31,9 miljoen op. Daarnaast kreeg Atenor 7,7 miljoen euro aan huurinkomsten binnen.

De bedrijfswinst verdubbelde tot 27,7 miljoen euro. Behalve aan de hogere omzet was dat te danken aan een bijkomende winst op de overdracht van het gebouw The One Office in de Europese wijk in Brussel.

De nettowinst verdrievoudigde tot 19,6 miljoen euro. Als de commercialisering en de verkoop van de projecten in portefeuille volgens plan lopen, verwacht de vastgoedontwikkelaar in 2020 een nettowinst neer te zetten die vergelijkbaar is met die van 2019 (37,8 miljoen euro).

Bouwvergunningen

Of dat lukt, is verre van zeker. Atenor verwijst naar de ‘duidelijke en wijdverbreide’ economische vertraging in Europa. De lagere groei kan de toekenning van bouwvergunningen vertragen. Zonder bouwvergunningen kan Atenor bij een voorverkoop de opbrengst niet opnemen in zijn resultaten. Daardoor kan voor bepaalde projecten een verschuiving plaatsvinden van 2020 naar 2021 en van 2021 naar 2022.