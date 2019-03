Groeivertraging maakt beleggers terughoudend

De Amerikaanse beurzen starten voorzichtig de dag door economische besognes. Apple gaat de concurrentie aan met Netflix.

Beleggers blijven maandag terughoudend na de fikse koersverliezen van vrijdag en de zorgen over de wereldwijde groeivertraging. Daarnaast kijken handelaren uit naar de Amerikaanse delegatie die deze week naar China vertrekt om te overleggen over een mogelijke handelsdeal. Het overleg verloopt al wekenlang stroef. Op dit moment zou China meer garanties willen over het opheffen van Trump's handelsbelemmeringen, alvorens het akkoord gaat met een handelsdeal.

Apple lager

Het aandeel Apple levert maandag 1,7 procent in, nadat het techaandeel sinds de winstwaarschuwing in januari met een kwart is gestegen. Beleggers kijken vooral uit naar de videostreamingsdienst die het bedrijf vandaag gaat presenteren op een speciaal daarvoor georganiseerde show. Hiermee gaat de techgigant de strijd aan met de wereldmarktleider in comakijken Netflix . Beleggers lijken het geloof in Netflix nog niet te zijn verloren, want dat aandeel gaat 0,5 procent hoger.

Het is nog onduidelijk hoeveel klanten moeten gaan betalen voor de nieuwe dienst van de techreus. Wel is duidelijk dat de concurrentie op de markt voor het streamen van series en films met de komst van Apple steeds verder toeneemt. Eerder zei entertainmentbedrijf Disney met een eigen streamingdienst te komen in 2019, genaamd Disney+. Disney klimt met een half procent.

