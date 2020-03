'Grofweg alle Belgische aandelen zijn nu koopwaardig'

Atenor kreeg dinsdag een upgrade tot 'kopen' van Kepler Cheuvreux. De vastgoedontwikkelaar is niet de enige. De meeste Brusselse aandelen grossieren in koopadviezen.

De recente koersdaling van Atenor was overdreven. Met dat korte zinnetje motiveerde Kepler Cheuvreux zijn beslissing om de vastgoedspecialist op de kooplijst te plaatsen. 'Eigenlijk geldt die vaststelling voor bijna alle Belgische aandelen', zegt Patrick Casselman, aandelenspecialist bij BNP Paribas Fortis. 'Door de coronacrash zijn aandelen meer dan voldoende gecorrigeerd en bevinden de meeste zich op een interessant instappunt.'

Met een verlies voor de Bel20 van 33 procent sinds 17 februari doken aandelen in een maand terug naar hun niveau van 2013. 'De markt lijkt te vergeten dat het coronavirus een eenmalige factor is', zegt Casselman. 'We mogen nu afstevenen op een verloren jaar, volgend jaar gaan we fors winstherstel zien. Anders dan bijvoorbeeld een slecht management, blijft het coronavirus een losstaand fenomeen dat niets zegt over de kwaliteit van een bedrijf.'

Waarderingen

Analisten gaan door de forse koersverliezen over tot adviesverhogingen. Afgelopen week gingen onder meer Fagron , Galapagos, Elia, Ahold Delhaize en AB InBev een trapje hoger.

'Momenteel hanteren wij voor de meeste Belgische aandelen een koopadvies', zegt Casselman. 'Zelfs bedrijven die het structureel moeilijker hebben zoals Agfa-Gevaert, Bekaert, IBA en Bpost hebben zo'n forse correctie ondergaan dat ze zelfs volgens de meest negatieve waarderingsmodellen koopwaardig zijn.'

'De waarderingsmodellen zijn meestal goed voor de vuilnisbak', zegt Guy Sips, analist bij KBC Securities. 'Het is voor analisten erg moeilijk om in de huidige toestand een juist beeld te schetsen. Bedrijven kunnen de impact van de coronacrisis moeilijk kwantificeren en zijn ook minder beschikbaar om met analisten te spreken nu ze in crisismodus verkeren.'

Belgische adviesverhogingen deze week 24 maart: Atenor - Kepler Cheuvreux verhoogt van houden naar kopen

- Kepler Cheuvreux verhoogt van houden naar kopen 24 maart: Proximus - Morgan Stanley verhoogt van afbouwen naar houden

- Morgan Stanley verhoogt van afbouwen naar houden 21 maart: AB InBev - Barclays verhoogt van afbouwen naar houden

- Barclays verhoogt van afbouwen naar houden 20 maart: Elia - Kepler Cheuvreux verhoogt van houden naar kopen

- Kepler Cheuvreux verhoogt van houden naar kopen 18 maart: Galapagos - RBC verhoogt van verkopen naar houden

- RBC verhoogt van verkopen naar houden 17 maart: Fagron - ABN Amro verhoogt van houden naar kopen

- ABN Amro verhoogt van houden naar kopen 16 maart: Ahold Delhaize - Kepler Cheuvreux verhoogt van houden naar kopen

- Kepler Cheuvreux verhoogt van houden naar kopen 16 maart: Colruyt - Kepler Cheuvreux en Jefferies verhogen van afbouwen naar houden

KBC Securities doet dan ook in mindere mate mee aan de adviesbonanza. Het verhoogde vorige woensdag de adviezen van twee Nederlandse aandelen: Hal Trust , de holding die in het kapitaal van de webwinkel Coolblue zit, en diens optiekparticipatie Grandvision . Maar de laatste Belgische adviesverhoging dateert van twee weken geleden. Toen mocht Ageas een trapje hoger van 'houden' naar 'opbouwen'.

'We zijn wat behoedzamer dan bijvoorbeeld Angelsaksische beurshuizen', legt econoom Tom Simonts van KBC uit. 'We willen eerst alles becijferen voor we adviezen afvuren en dat is nu erg moeilijk. Een koersdoel bepalen is al helemaal nattevingerwerk. Dat is logisch wanneer je in een mistdikke soep je schip moet navigeren.'

Veel brokers, waaronder KBC Securities, maken lijstjes van bedrijven die ze het meest resistent tegen het virus achten. Het gaat bij KBCS onder meer om AB InBev, D'Ieteren, UCB, Kinepolis en Orange Belgium.

Adviezen

Toch staan die lijstjes individuele ratingverhogingen niet in de weg. Voor de hele Benelux waren er ruwweg 25 adviesverhogingen afgelopen week. In Nederland waren er verse kooptips voor onder meer Unilever, Prosus en Eurocommercial Properties.