Grootaandeelhouder start exit bij Ablynx

De Nederlander Aat van Herk zal met een verviervoudiging van zijn inleg zo'n kwart miljard verdienen aan de zeer goed getimede investering.

Een participatiemelding leert dat grootaandeelhouder Aat van Herk zijn belang een Ablynx een beetje is beginnen aftoppen. De Nederlander heeft nu nog exact 7.451.158 stuks van de Gentse biotechgroep en zakt zo nipt onder de meldingsdrempel van 10 procent. Bij de vorige melding, op 15 januari, was dat nog 7.629.229 stuks.

Met andere woorden: nadat het Franse Sanofi met zijn knock-outbod van 3,9 miljard euro of 45 euro per aandeel kwam, heeft Van Herk 178.071 stuks verkocht.

Het moet gezegd: in tegenstelling tot Warren Buffett bij IBM, gaf van Herk - eerder al een investeerder van het eerste uur in Devgen en belegger in Galapagos, Argenx en Thrombogenics en dus een kenner van de Belgische biotech - blijk van een feilloos gevoel voor timing.

Hij nam een eerste belang in juni 2016, toen het aandeel rond 11 euro schommelde, en bouwde vervolgens dat belang in goed een half jaar uit tot meer dan 10 procent.

Over die periode schommelde het aandeel rond de initiële instapkoers van 11 euro. Onlogisch is de geleidelijke exit niet: of Van Herk het formele bod van Sanofi afwacht of nu al tegen een kleine korting op de biedprijs tegen de huidige koers (43,70 euro) verkoopt, maakt dus niet zo gek veel uit voor de vaststelling dat de Nederlander een fantastische meerwaarde zal boeken.