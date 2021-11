Grootste Indiase beursgang ooit draait uit op sisser

Het beursdebuut van de Indiase betaaldienstenreus Paytm gaat volledig in de mist. Het grootste bedrijf dat ooit in India naar de beurs kwam, keldert met een kwart op zijn eerste beursdag.

Wat een hoogfeest moest worden in Mumbai, draaide uit op een tragedie. Paytm maakte een felgehypte beursgang in mineur. Het aandeel van de betaalapp dook op de eerste dag naar 1.586 roepies, 26 procent onder de introductieprijs. Dat in vergelijking met de IPO-prijs van 2.150 roepies, de bovenkant van de vooropgestelde vork.

Het is een van de slechtste debuten ooit voor een technologiebedrijf, een sector waar bedrijven doorgaans net hoge ogen gooien op hun eerste handelsdag. Indiase retailbeleggers hadden zich massaal op het aanbod gestort en lijden dus meteen verliezen. Dat geldt ook voor de internationale investeerders die aan boord kwamen zoals BlackRock, Warren Buffetts investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway, de Chinese reus Ant Group en het pensioenfonds van Canada.

Paytm haalde bij de IPO ongeveer 2,5 miljard dollar op, waarbij individuele beleggers intekenden op de helft van dat bedrag. De betaalapp is het grootste bedrijf dat ooit naar de Indiase Sensex-beurs kwam. Daardoor had Paytm een grote symboolwaarde: de beursgang moest de groeiende aantrekkingskracht van India onderlijnen als bestemming voor buitenlands kapitaal, met name voor investeerders die zoeken naar alternatieven voor China.

Maar het optimisme dat de Indiase beurs al maanden opdrijft, en ook het IPO-klimaat stevig aanwakkerde, lijkt over zijn piek heen. 'Deze duik is een complete verrassing', zegt Yasha Shah, hoofd aandelenonderzoek bij de Indiase researchfirma Samco Securities. 'Zeker gezien de massale interesse tijdens de intekenperiode en het goede beursklimaat'.

Er is nooit een juist moment, een juiste aandelenkoers en een nauwkeurige waardering. Vijay Shekhar Sharma CEO en oprichter Paytm

In een interview met Bloomberg News, minuten nadat de aandelen bij de opening zakten, zei Paytm-oprichter en CEO Vijay Shekhar Sharma dat de malaise 'geen indicator is van de waarde van ons bedrijf'. Sharma kon bij de belceremonie zijn tranen niet bedwingen.

'We zitten er voor de lange termijn in', zei hij. 'We zullen op de afspraak zijn'.

Sharma richtte Paytm twintig jaar geleden op en was pionier op het gebied van digitale betalingen in een land dat nog voornamelijk draait op cashbetalingen. De naam, een afkorting van Pay Through Mobile, rijmt op ATM, het Engels voor betaalautomaat.

'Er is nooit een juist moment, een juiste aandelenkoers en een nauwkeurige waardering', zei Sharma. 'We staan ​​aan het begin en investeerders zullen ons de komende kwartalen, jaren en decennia leren kennen.'