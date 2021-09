Grootste beursgang in veertien jaar in Brussel

De chemiedistributeur Azelis maakt vrijdag, enkele dagen vroeger dan gepland, zijn debuut op de Brusselse beurs. Dat gebeurt tegen een prijs van 26 euro per aandeel, de bovenkant van de prijsvork.

Het is de grootste beursgang sinds die van Nyrstar in 2007. Die bracht de aandeelhouders van de zinkgroep, Umicore en Zinifex, iets meer dan 2 miljard euro op. Voor een nog grotere operatie moeten we teruggaan tot 2003 en de beursgang van Belgacom (nu Proximus). Die bracht de verkopende aandeelhouders 3,58 miljard euro op.

De operatie was een overweldigend succes en de vraag was meerdere keren groter dan het aanbod. Het bedrijf en zijn aandeelhouders haalden 1,77 miljard euro op. De beursgang was voorbehouden voor institutionele (lees: grote) beleggers. Particulieren kunnen pas vanaf vrijdag handelen in Azelis.

6,2 miljard Tegen de introductieprijs van 26 euro per aandeel is Azelis zo’n 6,2 miljard euro waard.

Sommige vermogensbeheerders, pensioenfondsen en verzekeraars tekenden naar verluidt in voor enkele honderden miljoenen euro’s op de operatie van Azelis. Bij de intekenaars zouden bekende investeringsreuzen als Fidelity en BlackRock zitten, maar ook veel Belgische vermogensbeheerders.

Vijfde nieuwkomer

Lees Meer De druivenkoers van Biotalys

Volgens onze informatie is Azelis niet het laatste bedrijf dat dit jaar naar de Brusselse beurs trekt, maar meer details over die operaties zijn nog niet bekend. De Belgische particuliere beleggers krijgen binnen enkele weken ook de kans om in te tekenen op de beursgang van de Nederlandse webwinkel Coolblue in Amsterdam. Een tranche van die operatie is voorbehouden voor Belgische particulieren, vernam De Tijd.

Het kapitaal van Azelis zal na de beursgang uit zo’n 240 miljoen aandelen bestaan. Tegen de introductieprijs van 26 euro per aandeel is de chemiedistributeur 6,2 miljard euro waard. De beursnieuweling zal straks voor 29,1 procent in de handen zijn van het publiek. EQT - het investeringsfonds van de steenrijke Zweedse familie Wallenberg - en het pensioenfonds PSP blijven de referentieaandeelhouders van de Antwerpse groep.

Recordkoersen

EQT en PSP speelden met de beursgang van Azelis in op de recordkoersen van rivalen als IMCD en Brenntag om hun opbrengst te maximaliseren. De recordresultaten van die twee groepen vertalen zich dezer dagen in topprestaties op de beurs. Sinds het begin van de pandemie in maart 2020 is de beurswaarde van het Nederlandse IMCD van minder dan 3 miljard naar bijna 10 miljard euro gestegen. Het Duitse Brenntag ging over dezelfde periode van 5 naar 13 miljard euro.

Azelis had in 2018 ook al eens de sprong gewaagd om op de beurs te noteren. Maar daar werd in extremis van afgezien toen EQT de controle over de groep verwierf.

De groep groeide de afgelopen jaren fors, zowel via overnames als op eigen kracht.

Azelis zal de opbrengst van de verkoop van nieuwe aandelen gebruiken om zijn schuldenberg van 1,6 miljard euro af te toppen en om overnames te doen. De groep groeide de afgelopen jaren fors, zowel via overnames als op eigen kracht.

Het weinig bekende Azelis is geen klassiek chemiebedrijf, maar een distributeur van chemische producten. Het koopt producten van grote chemiebedrijven en verkoopt die door aan ondernemingen die ze verwerken in hun producten, gaande van voeding en kleren tot pillen, verzorgingsproducten en parfums, elektronica en detergenten. De groep boekte afgelopen jaar een nettowinst van 71 miljoen euro op een omzet van 2,23 miljard.