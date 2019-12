Grootste beursgang ooit enorm succes

De oliegigant Aramco schiet op de eerste beursdag 10 procent hoger, met dank aan steunaankopen van staatsfondsen. De door de Saoedische kroonprins gedroomde waardering van 2.000 miljard dollar is niet ver weg.

Aramco gaat woensdag bij zijn beursdebuut 10 procent hoger tot 35,2 rial, dat is de maximale dagstijging. Het bedrijf is daarmee 1.880 miljard dollar waard. Aramco is nu ruim de helft meer waard dan Amerika's mastodonten Apple of Microsoft, tot gisteren de grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld.

De olieproducent haalt met de beursgang 25,6 miljard dollar (23,1 miljard euro) op. Ook dat is een record. Het Chinese Alibaba haalde in 2014 op Wall Street 25 miljard dollar op.

Toch kunnen we Aramco bezwaarlijk als een normale beursintroductie beschouwen. Kroonprins Mohammed bin Salman ambieerde in 2016 een beursgang van 100 miljard dollar en een waardering van 2.000 miljard dollar. Sindsdien heeft Saoedi-Arabiƫ de beursplannen grondig bijgestuurd, vooral door een grote scepsis van buitenlandse beleggers tegenover de door de kroonprins gedroomde waardering.

Zelfs de bijgestelde waardering van 1.700 miljard dollar - op basis van de introductieprijs van 32 rial -, was enkel door mogelijk door een heel beperkt aantal aandelen naar de beurs te brengen (1,5 procent) en door te focussen op de lokale beleggers. Plannen om de aandelen aan te bieden aan Amerikaanse, Europese of Japanse beleggers werden in laatste instantie begraven.

In theorie kan Aramco morgen al de gedroomde waardering van 2.000 miljard dollar bereiken.

Particuliere beleggers in Saoedi-Arabiƫ krijgen bonusaandelen als ze de eerste zes maanden niet verkopen. Rijke families werden 'vriendelijk gevraagd' om in te tekenen. En tot slot zijn er nog de Saudische fondsen die nauw verbonden zijn met de regering en waarvan wordt verwacht, dat zij tijdens de eerste beursdagen het aandeel zullen ondersteunen. 'Aan de staatsfondsen is gevraagd om wat cash achter de hand te houden voor de eerste beursdagen van Aramco. Bedoeling is om de waardering snel boven 2.000 miljard dollar te krijgen', zegt een bron aan Financial Times.