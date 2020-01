Grootste bitcoinmijn ter wereld lokt goudzoekers naar Texas

Het stadje Rockdale loopt vol met cryptomijnen.

De financiƫle speler SBI Holdings en de Japanse specialist in internetinfrastructuur GMO Internet willen bitcoins 'minen' bij Whinestone, een dochter van het Duitse technologiebedrijf Northern Bitcoin . De cryptomijn van Whinestone is de grootste ter wereld in wording en is gelegen in Rockdale Texas.

Door capaciteit uit te lenen aan SBI en GMO zou Northern Bitcoin volgens bronnen van Bloomberg weleens grotere beleggers aan boord kunnen krijgen. De Duitse groep focust zich de jongste jaren minder op het zelf 'minen' van bitcoins en meer op het faciliteren van dat proces voor grote investeerders. De woordvoerder van de onderneming wilde niet reageren op het nieuws.

'Town where it rains money'

De faciliteit die Northern Bitcoin in Rockdale heeft gebouwd zal een initiƫle capaciteit van 300 megawatt hebben. Tegen het einde van het jaar moet dat gestegen zijn tot 1 gigawatt. Dat is drie keer meer dan de mijn die tot nu toe de grootste ter wereld is en in handen is van het Chinese Bitmain Technologies.

Het is opvallend dat Rockdale het centrum van de bitcoinmijnen wordt. In de jaren 50 werd in het stadje veel aluminium geproduceerd en kreeg het de bijnaam 'town where it rains money'.

In juni vorig jaar klom de bitcoin boven de 10.000 dollar. Inmiddels noteert de munt tegen een waarde van 7.859 dollar. Op zijn hoogste punt was de bitcoin bijna 20.000 dollar waard, dat was in december 2017.