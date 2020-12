Grote aandeelhouder Orange Belgium eist fors hogere prijs

Het Britse hefboomfonds Polygon heeft een open brief geschreven naar de raad van bestuur van Orange Belgium waarin het van leer trekt tegen de biedprijs van 22 euro waartegen de Franse moeder Orange haar Belgische dochter van de beurs wil halen. Polygon heeft een belang van 5,29 procent in Orange Belgium, genoeg om een delisting tegen te houden.

'Wij zijn sinds 2015 een aandeelhouder in Orange Belgium, en stellen vast dat de toekomst er voor het bedrijf zeer goed uitziet', stelt het fonds, dat deel uitmaakt van de beursgenoteerde fondsengroep Tetragon. 'Orange Belgium trok recentelijk zijn vooruitzichten op. De groei voor de komende vijf jaar versnelt dankzij het succes van zijn kabelaanbod. Het bedrijf genereert veel cash. En met een schuldpositie van 90 miljoen euro tegen eind 2020 is het bijna schuldenvrij.'

Zendmasten

Polygon verwijst ook naar de 3.100 zendmasten op de balans van Orange Belgium. 'Recente transacties in Europa wijzen op een waarde van 300.000 euro per mast.. Zelfs indien slechts twee derde van de masten ten gelde gemaakt wordt, brengt dat meer dan 600 miljoen euro cash op. Ze terughuren zou niet meer dan 30 miljoen euro brutobedrijfswinst (ebitda) per jaar kosten.' Het fonds wijst erop dat moeder Orange zelf haar masten deels verkoopt en terugleaset.

'Orange Belgium kan volgens de analisten in 2021 een brutobedrijfswinst van 340 miljoen euro realiseren', stelt de aandeelhouder. 'Zelfs amper of niet groeiende Europese telecombedrijven zijn zes keer hun ebitda waard. Telecombedrijven die sneller groeien dan de markt krijgen een waardering van zo'n 7,5 keer de ebitda, zelfs zonder controlepremie.'

'Als we die waardering toepassen op Orange Belgium en de verwachte ebitda verminderen met de lease-uitgaven voor de telecommasten, plus de opbrengst van de mastenverkoop minus de schulden, is Orange Belgium 39,50 à 47,25 euro per aandeel waard', luidt de conclusie van het fonds.