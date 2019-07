Grote belegger dumpt aandeel Nationale Bank

De verkoop van zowat 2.000 aandelen Nationale Bank door één belegger is goed voor de drukste handel in 15 jaar.

De beursdag is nog niet voorbij en er zijn woensdag al 2.584 aandelen Nationale Bank van eigenaar veranderd. Doorgaans worden slechts enkele tientallen tot enkele honderden aandelen verhandeld. Het is van 7 juli 2004 geleden dat de handel in het aandeel Nationale Bank zo groot was, blijkt uit cijfers van het persbureau Bloomberg.

'Een partij heeft zowat 2.000 aandelen verkocht aan een viertal andere partijen', zegt een aandelenhandelaar die anoniem wil blijven en niet kwijt wil wie de verkoper is. Het is ook niet duidelijk waarom die belegger zo'n groot pakket aandelen dumpte.

Aangezien een aandeel Nationale Bank meer dan 2.000 euro kost, had het verkooporder een waarde van meer dan 4 miljoen euro. De grote verkoop weegt niet op de beurskoers. Het aandeel noteert 10 euro hoger dan dinsdag op 2.260 euro.

Deutsche Bank rapporteerde volgens een andere waarnemer een verkoop van ongeveer 200 aandelen Nationale Bank. De vraag rijst of de grootbank de aandelen voor eigen rekening verkocht of voor rekening van een of meerdere klanten.

Lage beurskoers

De Tijd signaleerde dinsdag dat de koers van het aandeel Nationale Bank is gedaald naar het laagste peil in zeven jaar, omdat de dividendvooruitzichten verslechteren. De sterke daling van de langetermijnrente drukt het rendement van de zogenaamde statutaire portefeuille die het dividend bepaalt. De statutaire portefeuille is een portefeuille van ruim 6 miljard euro die vooral obligaties omvat.

Wij vergelijken het aandeel Nationale Bank altijd met een kluis die de private aandeelhouder niet kan openen. Werner Wuyts hoofdanalist Dierickx Leys

Capfi Delen, de vermogensbeheerder van Bank Delen, verkocht de jongste maanden 1.810 aandelen Nationale Bank, blijkt uit cijfers van Bloomberg. Bank Delen wil geen commentaar geven over die verkoop. Capfi Delen bezat op 30 juni nog 5.039 aandelen van de Belgische centrale bank.

Kluis

Andere belangrijke verkopers in de voorbije maanden waren het Luxemburgse beleggingsfonds Ingenium (284 stuks) en de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dimensional Fund Advisors (273 stuks). Na Capfi Delen zijn Dimensional Fund (3.984 stuks) en Candriam Investors (3.377 stuks ) de grootste private aandeelhouders van de Nationale Bank.

De Belgische staat en private aandeelhouders bezitten elk 50 procent van de aandelen van de Nationale Bank. Het kapitaal van de Nationale Bank bestaat uit 400.000 aandelen.