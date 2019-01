Grote beursbanken starten eigen Amerikaanse beurs

Een nieuwe Amerikaanse beurs, gesteund door Wall Street-giganten, is in de maak. Ze willen tradingkosten drukken en de dominantie van NYSE en Nasdaq doorbreken.

De Members Exchange (MEMX) zou al over niet veel meer dan een jaar kunnen starten. Achter het initiatief staan ronkende namen zoals Morgan Stanley, Fidelity, Bank of America Merrill Lynch en de retailbroker Charles Schwab. Mogelijk nog belangrijker is de steun van de Amerikaanse flitshandelaars Citadel Securities en Virtu Financial. Die twee zijn volgens Financial Times goed voor 40 procent van de handel op de Amerikaanse beurzen.

De concurrentie komt voorlopig niet aan de hielen van de grootste spelers. Maar daar kan verandering in komen door deze samenwerking van gelijkgestemden. Het verbond der beursmakelaars en marktmakers vindt dat de beursuitbaters onnodig hoge kosten aanrekenen. Momenteel controleren drie bedrijven 12 van de 13 aandelenbeurzen in de VS.

U kent waarschijnlijk de Nasdaq, de New York Stock Exchange - eigendom van Intercontinental Exchange -, en misschien ook de optiebeurs CBOE. Die eerste twee omvatten samen grofweg de helft van de beurswaarde van alle genoteerde aandelen wereldwijd. De handel in opties is de basis voor de bekende angstbarometer of volatiliteitsindex VIX.

Prijzenslag

De uitdagers schakelen een versnelling hoger in een langdurige strijd tussen beursuitbaters en hun afnemers. Zij klagen al langer steen en been over de hoge tarieven die de machtige beursuitbaters aanrekenen. Een van de melkkoeien is bijvoorbeeld de marktdata die ze leveren aan de grote traders. Zeker voor high frequency traders is snelle informatie het bloed dat door hun aderen stroomt. Intercontinental Exchange verdiende in het laatste afgesloten kwartaal 530 miljoen dollar aan die 'abonnementen' op beursdata. Dat is bijna even veel als het verdiende aan trading en clearing van eigenlijke transacties op de beurs.

Die tarieven gaan almaar hoger, tot op het punt dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC in oktober ingreep en zowel de Nasdaq als de NYSE verbood nogmaals hun prijzen te verhogen. Met de MEMX wil het nieuwe consortium voorkomen dat de beurzen eenzijdig extra kosten kunnen opleggen aan brokers. Het idee is dat dit minder waarschijnlijk is wanneer zo veel verschillende partijen mede-eigenaar zijn van de nieuwe beurs.

Brussel

In eigen land is de alleenheerschappij van de Brusselse beurs en diens moederbedrijf Euronext onbetwist. Ooit waren er regionale beurzen in Antwerpen, Gent maar ook in Kortrijk en Charleroi. In het begin van de jaren 2000 was er de Easdaq, dat zich opwierp als Europese technologiebeurs, naar het beeld van de Nasdaq.

Concurrentie voor Euronext Brussel zit er volgens een insider niet aan te komen. Een blik op het laatste kwartaalverslag van Euronext leert dat de grootste inkomstenbron na aandelenhandel (158,1 miljoen euro) de verkoop van beursdata (88,5 miljoen euro) was in de eerste negen maanden van 2018.