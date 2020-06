Grote interesse, lage prijs: Duitse beursgang is test voor Hyloris

PharmaSGP is de nieuwste telg op de Duitse beurs. De Beierse producent van natuurlijke geneesmiddelen bracht 4 miljoen aandelen naar de beurs aan een introductieprijs van 31,5 euro. Een vliegende start werd het niet. Bij de openingsbel won het kakelverse aandeel 1,6 procent naar 32 euro.

De operatie waardeert het bedrijf uit Gräfelfing bij München op 378 miljoen euro. Dat is fors minder dan de droomwaardering van een half miljard euro die het zou behaald hebben aan een prijs aan de bovenkant van de vork.

Beleggers lusten dus duidelijk vers beursbloed, maar hun appetijt biedt geen garantie op een hoge prijs. Dat kan een belangrijke voorbode zijn voor de geplande beursgang van Hyloris. Het Luikse farmabedrijf dat op 29 juni zijn beursdebuut in Brussel plant, kwam donderdagavond met het nieuws dat zijn basisorderboek al na twee dagen volledig gevuld was. Maar die stormloop biedt dus geen garantie dat Hyloris ook de bovenkant van zijn prijsvork, die is vastgelegd tussen 10 en 11,5 euro binnenhaalt.