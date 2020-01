Grote olievondst voor kust Suriname

De Franse oliereus Total en zijn Amerikaanse sectorgenoot Apache hebben winbare oliereserves gevonden voor de kust van Suriname in de Atlantische Oceaan. Bij proefboringen tot een diepte van 6.300 meter werd volgens de bedrijven een 'aanzienlijke hoeveelheid' olie aangetroffen. Om hoeveel olie het gaat, is niet duidelijk.

Apache en Total hebben elk 50 procent van de aandelen in een samenwerkingsverband voor oliewinning in Suriname. Al tien jaar wordt er door verschillende spelers naar olie geboord. Dit is de eerste offshore olievondst ooit voor het voormalige Nederlandse protectoraat. Voor de kust van buurland Guyana zijn al verschillende grote oliebedrijven actief met het oppompen van olie.