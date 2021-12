Grote techaandelen incasseren stevige tik

Waar woensdag nog een hoerastemming heerste op de beurzen na de Fed-vergadering, keert het sentiment bij beleggers donderdag om. Na een lichtrode opening duikt de techbeurs Nasdaq steeds dieper in het verlies. De index gevuld met populaire techaandelen krijgt een tik van 3,1 procent in de latere Amerikaanse handelsuren.

De reactie van beleggers komt in uitgesteld relais. Woensdag onthaalden de beurzen de beslissing van de Fed om zijn monetaire steun eerder te beëindigen en tegelijkertijd drie renteverhogingen in 2022 te overwegen positief.

Beleggers zien de groeiende kloof tussen de VS en Europa. Donderdag heeft de Europese Centrale Bank (ECB) zoals verwacht de rente ongewijzigd gelaten en zal ze haar activa-aankopen tot maart voortzetten . Een renteverhoging in 2022 is 'zeer onwaarschijnlijk', zei voorzitster Christine Lagarde. De Bank of England verraste dan weer door te besluiten haar belangrijkste rentetarief met 15 basispunten te verhogen naar 0,25 procent.

Technologieaandelen zijn gevoelig voor rentestijgingen omdat hun waarderingen gebouwd zijn op winst die vaak in de verre toekomst ligt. De waarde van een aandeel is namelijk de toekomstige winst teruggerekend naar nu. Bij een rente van 0 procent is de waarde van een winst van 100 euro die je over tien jaar boekt nu ook 100 euro. Als de rente stijgt naar 1 procent, daalt de waarde. Tot dusver konden techreuzen zich sterk houden in het vooruitzicht van hogere rentes en waren het vooral kleinere techaandelen die stevige klappen, en in veel gevallen zelfs forse correcties, beleefden.