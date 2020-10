HBO ziet gebruikers fors stijgen

HBO, een dochter van AT&T, is onder meer eigenaar van de razend populaire reeks 'Game of Thrones'.

Wall Street staat in het groen. Coca-Cola komt met mooie kwartaalcijfers. AT&T ziet het aantal gebruikers van zijn streamingdienst HBO flink stijgen.

De beurzen gaan heel voorzichtig hoger. Beleggers kijken vooral uit naar nieuws over een deal tussen de Republikeinen en de Democraten over een nieuw stimuluspakket voor de Amerikaanse economie. Nancy Pelosi, de voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, liet uitschijnen dat een deal haalbaar is.

De Dow Jones klimt rond 17.15 uur met 0,1 procent.

AT&T

AT&T wint ruim 6 procent in New York. Het entertainmentbedrijf kwam met sterker dan verwachte resultaten over het derde kwartaal. De omzet daalde met 5,2 procent naar 42,3 miljard dollar, maar was beter dan de door analisten verwachte 41,6 miljard. De winst per aandeel was met 76 dollarcent 19 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar, maar lag wel in lijn met de analistenconsensus.

AT&T zegt dat het aantal gebruikers van zijn HBO Max - een streamingdienst die onder andere bekend is door series als 'Game of Thrones' - steeg naar 38 miljoen in de VS, waarmee het al voorbij zijn groeidoel voor 2020 schiet. 'We hebben een sterk kwartaal laten zien met een goede evolutie van het aantal nieuwe abonnees', zegt CEO John Stankey.

Onlangs kwam concurrent Netflix met cijfers. Die zag de groei in het aantal abonnees juist vertragen.

Coca-Cola

De drankengroep Coca-Cola gaat 1,6 procent hoger na beter dan verwachte kwartaalresultaten. De winst per aandeel kwam uit op 55 dollarcent, 1 dollarcent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar de winst was wel 9 dollarcent hoger dan de analisten hadden verwacht. De omzet daalde met 11,2 procent naar 8,7 miljard dollar. Ook dat cijfer was beter dan de door de markt voorspelde 8,4 miljard.

We zitten op het juiste pad. James Quincey CEO van Coca-Cola

De verkoop in restaurants gaat nog altijd lager door de om zich heen grijpende coronapandemie, maar het bedrijf weet de meubels te redden door meer colaconsumptie bij de mensen thuis. Nu het aantal besmettingen ook in Europa weer flink aan het stijgen is, vindt de colaproducent de situatie nog te onzeker om met een prognose voor het volledige jaar te komen. 'We kunnen de financiële resultaten nog niet redelijk goed voorspellen', klinkt het bij de onderneming.

Coca-Cola laat wel weten dat wisselkoerseffecten een negatieve impact van 3 procent zullen hebben op de omzet. 'We zijn onze transformatie aan het versnellen. Daarmee vormen we ons bedrijf om zodat het sneller kan herstellen dan de economie', zegt CEO James Quincey. 'Hoewel nog veel uitdagingen in het verschiet liggen, geeft onze vooruitgang in dit kwartaal me het vertrouwen dat we op het juiste pad zitten.'

Kimberly-Clark

Beleggers lijken in het lopende resultatenseizoen weinig genade te hebben. Kimberly-Clark wordt stevig afgestraft voor een lauwwarm cijferrapport waarin de omzet boven en de winst onder de verwachting uitkwam. De producent van hygiënische wegwerpspullen als luiers en zakdoekjes zag vooral de omzet in zijn B2B-verkoop fors geraakt worden door het coronavirus. Daar daalde de omzet met 16 procent. Toiletpapier voor consumenten ging - de hamsteraars indachtig - dan weer vlotter over de toonbank.

In totaal dikte de omzet in het jongste kwartaal met 1 procent aan naar 4,7 miljard dollar. Kimberly Clark verhoogt zijn outlook en verwacht een verkoopgroei tussen 2 en 3 procent voor het hele boekjaar (tegenover 1 tot 2 procent voordien). Beleggers reageren zeer onderkoeld en sturen het concern 8 procent lager, waarmee ze zowat de hele jaarwinst sinds januari uitvlakken.

Align Technology

Een forse stijger is Align Technology .De producent van onzichtbare beugels om tanden recht te zetten boekte een fors hoger dan verwachte winst omdat tandartsen en orthodontisten weer opengingen na de eerste lockdown. Op groepsniveau boekte Align Technology een omzetstijging van 21 procent naar 734 miljoen dollar. In Europa, waar onzichtbare beugels veel minder ingeburgerd zijn dan in de VS, verdubbelde het volume. De beugels blijken een zeer rendabel product, want Align Technology boekt een brutomarge van bijna 73 procent.

Ondanks of misschien net wegens de mondmaskerdracht kiezen steeds meer mensen voor een beugel. Align spreekt van een sterke toename in de categorie 'moeders en tieners'.

Het Californische bedrijf wint 30 procent en is de sterkste stijger in de S&P500-index.