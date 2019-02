HP crasht op de beurs

Booking Holdings gaat met bijna 10 procent onderuit op de beurs na de presentatie van zijn resultaten. Het bedrijf realiseerde over het vierde kwartaal een omzet van 3,23 miljard dollar. Dit was meer dan de 2,8 miljard over het vierde kwartaal van 2017, maar wel iets minder dan analisten hadden verwacht. Met name de winstprognose voor het eerste kwartaal stemt beleggers somber over het aandeel. De zoeksite voor hotelboekingen denkt dat deze tussen de 10,9 en de 11,2 dollar per aandeel uitkomt. Dat is het gevolg van hogere marketinguitgaven.