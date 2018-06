HSBC: 'Tot de lente van 2019 kunnen we geen Belgische telecom aanbevelen'

Het beurshuis HSBC snoeit in het koersdoel van de drie Belgische telecomaandelen. Ze gaan alledrie onderuit.

Op de Brusselse beurs tuimelt Orange Belgium met 6 procent. Er zijn ook forse klappen voor Telenet en Proximus .

De aanleiding is een vers sectorrapport van het Britse beurshuis HSBC. Analist Nicolas Cote-Colisson komt terug op de verklaringen van vicepremier Alexander De Croo vorige week. Hij wil een vierde speler toegang geven tot de mobiele telecommarkt via de veiling van nieuwe licenties volgend jaar. De analist van HSBC reageert sceptisch: 'We geloven dat de sector stabiliteit nodig heeft om investeringen in 4G en 5G aan te moedigen, in plaats van meer fragmentatie en meer spelers.'

HSBC merkt op dat de telecomregulator bij de meest recente consultatie een jaar geleden niet opriep tot een nieuwe speler. 'Hoe kan de situatie na een jaar zo plots veranderen', vraagt Cote-Colisson zich luidop af. 'Beleggers leven nu in onzekerheid tot de afloop van de veiling van de licenties in de lente van volgend jaar. Intussen kunnen we geen belegging meer adviseren in Belgische telecom.' Bovendien, als er uiteindelijk een nieuwe speler komt, zal het beurshuis de prognoses voor alle bestaande spelers moeten herzien.

Van 'kopen' naar 'houden'

'Om het risico op een vierde speler in te calculeren, verhogen we de risicopremie voor de drie beursgenoteerde spelers met 200 basispunten', zegt HSBC. Een hogere risicopremie leidt automatisch tot een lagere waardering. 'Bovendien verlagen we de langetermijngroeiprognoses van 1 à 1,5 procent naar 0 procent.'