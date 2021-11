Hack bij beursapp gooit miljoenen beleggersdata te grabbel

Een hack bij Robinhood werpt een nieuwe schaduw over de bedrijfsvoering bij de Amerikaanse onlinebroker en onderstreept de kwakkelende beurskoers.

'Op basis van ons onderzoek is de aanval nu onder controle. Daarbij werden geen belastingnummers, bankrekeningnummers of bankpascodes onthuld en lijden onze klanten geen enkel financieel verlies', aldus het Californische bedrijf in een mededeling.