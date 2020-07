'Had Congo een eigen beurs, we zouden er meteen noteren'

Congo is het grootste land ter wereld dat geen eigen beurs heeft. In het licht van 60 jaar onafhankelijkheid, gaan er stemmen op om er een aandelenbeurs op te richten. 'Het is een kleine investering voor wat een reuzensprong kan zijn voor de economie en de strijd tegen corruptie.'

In tegenstelling tot buurlanden Rwanda, Oeganda en Angola, heeft het grootste land van Sub-Sahara-Afrika geen eigen aandelenbeurs. Nooit gehad. Congo was in 2008 mee oprichter van de regionale beursindex BVMAC (Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale). Maar de deelname van Congolese bedrijven aan die index bleef dode letter. BVMAC fuseerde met de beurs van Kameroen zonder ooit één Congolees bedrijf op de tabellen gehad te hebben. De Centrale Bank van Congo (BCC) verkende in 2013 pistes om een gestructureerde financiële markt op te zetten in Kinshasa, maar die plannen raakten door de politieke onstabiliteit nooit uit de startblokken.

'De oprichting van een beurs in Kinshasa zou een grote stap zijn in de economische emancipatie van Congo', meent rechtsprofessor Johnny Nkulu Lunda van de universiteit van Lubumbashi. ' Beurzen zijn in Afrika, hoe klein ze in veel gevallen ook zijn in termen van kapitalisatie, een bevestiging van de soevereniteit en het ontwikkelingspotentieel van een land'.

Philippe Croonenberghs deelt die mening. De topman van Texaf, de Belgische beursgenoteerde holding die in Congo actief is, maakte een nota over aan president Tshisekedi. De oprichting van een aandelenbeurs vormt daarin een van de belangrijkste aanbevelingen. 'Wij pleiten al tien jaar voor de oprichting van een beurs', zegt Croonenberghs. 'Met Tshisekedi voelen we voor het eerst dat de geesten beginnen te rijpen.'

'De kapitaalmarkt in Congo bestaat op dit moment alleen uit de uitgifte van kortlopend schatkistpapier dat bijna uitsluitend door de banken wordt gekocht', zegt Muriel Mosango, buy side analiste bij Degroof Petercam. 'Een aandelenbeurs zou de uitgelezen manier zijn om een nieuw infuus te geven aan de Congolese economie. Die draait nu vooral op directe investeringen uit het buitenland en vormt daardoor een perfecte kandidaat om een beurs op te richten, zegt de analiste met Congolese roots.

In de eerste fase ziet Croonenberghs een beurs in Congo vooral als een marktplaats voor uitstaand kapitaal van internationale bedrijven die in het land actief zijn. 'Als internationale mijnbouwers die in Congo ontginnen (bv. Glencore, BarrickGold en BHP, red.) een klein deel van hun aandelen in Congo noteren, worden ze een stuk toegankelijker wat hen een sterkere verankering geeft. Wij zouden met Texaf geen minuut twijfelen. Mocht er morgen een beurs komen in Kinshasa, we zouden er meteen voor een tweede notering gaan naast onze Brusselse notering.'

'Een eigen beurs kan op termijn ook dienen voor lokale bedrijven om vers kapitaal op te halen', zegt Muriel Mosango. 'Momenteel is dat een hele uitdaging. De rechtsonzekerheid en de moeilijkheid om interbancaire financiering te vinden, ontmoedigt banken om langlopende leningen te verstrekken', aldus de analiste. 'De looptijden van bedrijfskredieten zijn doorgaans beperkt tot 3 à 6 maanden met rentetarieven die zich makkelijk in de dubbele cijfers bevinden'.

Een ander voordeel zit volgens Croonenberghs en Mosango in de rapportageplicht. 'Zeker voor een land als Congo is de verplichting om periodiek en transparant te communiceren over de bedrijfsvoering van onschatbare waarde.

'In heel Afrika zien we in de afgelopen jaren financiële centra ontstaan, met Ghana en Nigeria als sterke voorbeelden van landen waar dat ook een gunstige impact had op de economie', zegt Mosango.

Ook het Congolese verbond van ondernemingen (FEC), zeg maar het gindse VBO, onderzocht de voor- en nadelen van de oprichting van een beurs. De federatie ziet nog grote struikelblokken in de organisatie van de geldmarkt in Congo, die in grote mate door contant geld wordt gedomineerd. Op vlak van financiële inclusie is het slecht gesteld. Slechts 14 procent van de bevolking heeft een eigen bankrekening en op het gigantische grondgebied zijn slechts 0,14 bankkantoren per 1.000 vierkante kilometer. Dankzij bankdiensten via de smartphone, die jaarlijks met twintig procent groeien, is er een inhaalbeweging ingezet. Ook het ontbreken van een centraal bevolkingsregister blijft een heikel punt. Online bankdiensten, laat staan brokerdiensten, kunnen alleen werken wanneer de identiteit van de klant gekend is. Die identificatie is in Congo geen sinecure. 'Een beurs kan aanleiding geven tot de versterking van het bankwezen en andere hervormingen', zegt Mosango.

'Daar komt het op aan om een juiste exploitant te vinden die een sterk technologisch beursplatform kan waarborgen', zegt Croonenberghs. 'Al met al is de oprichting van een beurs relatief eenvoudig en goedkoop dus de baten zijn veel groter dan de kosten.'

Met een economische groei van gemiddeld 6 procent, een van de grootste en meest diverse grondstoffenreserves in de wereld, een gigantisch areaal aan ontontgonnen landbouwgrond, en een jonge populatie biedt het land op papier een interessante propositie aan beleggers. Maar corruptie, armoede en onveiligheid blijven die voordelen overschaduwen. Congo staat vijfde in de wereldwijde 'failed states index'.