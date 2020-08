Halfjaar met twee gezichten voor Sipef

De prijs van palmolie is afgelopen weken flink gestegen. Een meewind voor de plantageholding Sipef, die een zware periode achter de rug heeft.

Sipef komt donderdag om klokslag 7 uur met zijn resultaten over het eerste halfjaar. Dat had twee gezichten voor de plantageholding. Na een piekende palmolieprijs begin januari volgde een fikse daling. Die zette zich de eerste vier maanden van het jaar voort.

De oorzaak was mede de coronacrisis. Door de beperking van de bewegingsvrijheid in Azië daalde de vraag naar palmolie, zowel voor de consumptie in voeding als voor de verwerking in transportdiesel.

Begin mei bodemde de prijs uit, waarna een heropleving plaatsvond, zodat de palmolieprijs in juni al 28,6 procent hoger stond. Dat is een opluchting na het moeilijke 2019, toen de productie in Indonesië werd gehinderd door droogte en in Papoea-Nieuw-Guinea eerst door overvloedige regen en later door drie vulkaanuitbarstingen.

Bescheiden winst

Op de aandeelhoudersvergadering van 20 juni zei de onderneming dat 52 procent van de verwachte palmolieproductie verkocht was tegen een prijs van 692 dollar per ton. Op basis daarvan en van de marktprijzen in juni verwachtte de plantagegroep ‘een terugkeer naar een bescheiden winstpositie voor het jaar 2020’.