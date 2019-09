Halfjaarwinst Immobel overtreft volledig recordjaar 2018

Drie vragen aan Marnix Galle, CEO Immobel

1. Blijft u bij uw voorspelling van drie jaar sterke cijfers?

Marnix Galle: 'Zeker. We hebben voor 1 miljoen vierkante meter projecten in de pijplijn, die vrijwel allemaal goed lopen. Onze balans laat met een schuldgraad van 54 procent nog ruimte voor meer investeringen. Wij hanteren als maximale schuldgraad 70 procent. Geografisch breiden we onder meer uit in Duitsland, waar ons eerste project in Frankfurt fantastisch loopt. We kunnen onze dividendpolitiek dan ook probleemloos verder zetten: een stijging met 4 à 10 procent per jaar.'

2. Waarom verkocht u een deel van uw gronden?

Galle: 'De landbank blijft een belangrijk actief voor ons, maar we gaan die actiever beheren. Gedurende 150 jaar verkocht Immobel vaak alleen de grond. Nu halen we daar meer uit door ook te bouwen op de grond die we doorverkopen. We beheren onze landbank nu veel meer volgens het rendement dat die op de investeringen oplevert. We verkochten trouwens maar 107 percelen, goed voor 5 hectare. We houden in België nog 370 hectare over.'

3. De residentiële Franse tak valt wat tegen. Ziet u daar beterschap?

Galle: 'Met Fabien Acerbis, die van de reus Bouygues Immobilier komt, hebben we er een absolute topper aangetrokken. Het oude management van Nafylian presteerde onder de verwachtingen en investeerde in zaken waar we het niet mee eens waren. Vandaar dat we een versnelde overname hebben onderhandeld. Die valt goedkoper uit dan verwacht. Het uitgespaarde geld investeren we in groei, onder meer in onze kantorenontwikkeling in Parijs.'