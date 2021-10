Handel Evergrande opgeschort op beurs Hongkong

Op de beurs van Hongkong is de handel in de wankelende vastgoedreus Evergrande opgeschort.

De handel in aandelen van de Chinese vastgoedreus Evergrande, die zwaar in de schulden zit, is maandag op de beurs van Hongkong opgeschort. Er is geen specifieke reden opgegeven.

De aandelenkoers van de onderneming is sinds het begin van dit jaar met ongeveer 80 procent gedaald. Het Chinese bedrijf verkeert in geldnood en heeft een schuld van omgerekend meer dan 260 miljard euro. Het is de eerste keer in de recente liquiditeitscrisis van het bedrijf dat de handel in zijn aandelen is opgeschort.

Naast de aandelen van de Evergrande Group (EVG) werd ook de handel in aandelen van de vastgoedbeheertak Evergrande Property Services stilgelegd. Die van de divisie voor elektrische auto's, Evergrande New Energy Vehicle Group, bleef daarentegen ongewijzigd.

Chinese vastgoedsector

De problemen van de vastgoedontwikkelaar zorgen internationaal voor heel wat bezorgdheid over de toestand van China's vastgoedsector. Daarbij is de grote vraag of een herhaling denkbaar is van de val van het Amerikaanse Lehman Brothers, dat in 2008 de financiële crisis deed los barsten.