Handel in Belgische aandelen neemt af met een kwart

De daling van het aantal transacties in de eerste helft van het jaar komt volledig op het conto van de Bel20-aandelen. Op de brede markt nam de handel met een ruim een vijfde toe. Met dank aan de grotere beursinteresse.

Het aantal transacties in de 19 Belgische Bel20'ers - we hielden geen rekening met Aperam - lag het eerste halfjaar 30 procent lager dan in dezelfde periode in 2020: 7,4 miljoen tegenover 10,5 miljoen. Dat blijkt uit een analyse van De Tijd. We namen de transacties in Belgische aandelen onder de loep die de beursuitbater Euronext publiceert op zijn website. Een transactie vindt plaats zodra een koper en een verkoper het eens zijn over de prijs van een aandeel.

Het aantal transacties zien we als een - weliswaar imperfecte - barometer van de beleggersinteresse. Het zegt meer dan de volumes (het aantal verhandelde aandelen) en de beursomzet (aantal verhandelde aandelen maal de koers), die te veel worden beïnvloed door eenmalige orders van grote beleggers.

Argenx als uitzondering

De bierbrouwer AB InBev is al jaar en dag het meest verhandelde Belgische aandeel, in de eerste jaarhelft goed voor 1,7 miljoen transacties. Dat is wel 32 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vrijwel alle steraandelen zagen de handel terugvallen: KBC, Ageas en Solvay met een derde. Bij UCB was er een daling met een kwart.

Galapagos (-41,5%) zag in de Bel20 de handel het meest terugvallen, terwijl Argenx (+1%) als een van de weinige aandelen in de sterindex de handel zag toenemen. Het lijkt erop dat sommige Galapagos-beleggers de handdoek in de ring hebben gegooid na de vele tegenslagen vorig en begin dit jaar.

De essentie Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar nam het aantal transacties in Belgische aandelen met 23 procent af tot 9,1 miljoen.

De uitbraak van corona leidde in 2020 tot een frenetieke handel. Toch zien talrijke, vooral kleinere aandelen de handel in 2021 nog toenemen tegenover 2020.

ABO, Sequana Medical en Floridienne zagen de handel verveelvoudigen, Orange Belgium is daarentegen een stuk illiquider geworden.

De terugval bij de Bel20'ers is geen verrassing. In de eerste helft van 2020 kende de Belgische aandelenhandel een frenetieke handel als gevolg van de uitbraak van corona. Eerst waren er paniekverkopen, waardoor de Bel20 in een paar weken 40 procent verloor. Nadien volgde een razendsnel herstel. De terugval van de handel zien we ook op de andere Euronext-beurzen, zij het wat minder uitgesproken. In Amsterdam en Parijs was er een daling van 13 procent.

Jongeren

Hoe kunnen we de terugval van het aantal transacties rijmen met de stijgende populariteit van beleggen, met dank aan de massale instroom van jongeren? Enter de brede markt op Euronext Brussel.

Terwijl in Bel20-aandelen grote beleggers de eerste viool spelen - ook via de handel in indexmandjes - laten kleinere beleggers zich vooral gelden bij de kleinere aandelen. De circa 100 Brusselse aandelen die niet in de Bel20 huizen, zijn samen goed voor 1,7 miljoen transacties in de eerste helft van het jaar. Dat is een stijging met ruim 20 procent. De 20 aandelen die de handel het meest zagen terugvallen, zijn voor een groot deel Bel20-aandelen (zie grafiek).

Schermvullende weergave

Bij de kleine aandelen waar de handel fors terugviel, wordt het geduld van de belegger al lang op de proef gesteld. Denk aan de tapijtgroep Balta (-40%), de communicatiegroep Crescent (-48%) en de diagnosticagroep Biocartis (-55%).

De ruime halvering van de handel in Orange Belgium (-59%) is dan weer louter het gevolg van het bod van moeder Orange. Het bod van 22 euro per aandeel kende geen succes, maar 74,88 procent van de aandelen zit nu wel in vaste handen. Elke ambitie om een vlot verhandelbaar aandeel te zijn is weg. Vorige week blies de telecomgroep het contract met de liquiditeitsverschaffer op. Een liquiditeitsverschaffer is een broker die zich met aan- en verkopen in het orderboekje plaatst om het verschil tussen de bied -en laatprijs te beperken.

Ontdekking

Voor de rest hebben een pak bedrijfsspecifieke verhalen tot een ontdekking geleid. Bij de bodemonderzoeker ABO ging het aantal transacties bijna maal zes. ABO stelde een liquiditeitsverstrekker aan, verhuisde naar de continumarkt en kreeg een tweede notering in Parijs.

Bij Sequana Medical ging de handel bijna maal drie na bemoedigende resultaten van de zogeheten Poseidon-studie ter behandeling van levercirrose.