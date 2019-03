‘Handelsakkoord is moment om winst te nemen op aandelen'

Al het positieve nieuws over een Amerikaans-Chinees handelsakkoord is intussen verrekend in de koersen, menen beursexperts. In die mate dat een effectief akkoord een correctie kan inzetten.

Het drama rond de aanslepende handelsonderhandelingen tussen de VS en China heeft iets van de ‘reality shows’ waarmee Donald Trump zich in de kijker werkte voor hij Amerikaans president werd. ‘Het is een briljant georkestreerd verhaal, met dagelijkse tweets en andere communicatie van Trump en zijn adviseurs’, zegt Philippe Gijsels, marktstrateeg van BNP Paribas Fortis. ‘De Chinezen hebben dat spelletje intussen overgenomen. Het gevolg is dat elk stukje nieuws over vooruitgang in de besprekingen de beurzen telkens weer een duwtje geeft.’

De uitgesponnen goednieuwsshow heeft ervoor gezorgd dat een einde van het handelsconflict – met een mogelijk akkoord eind deze maand – intussen zowat volledig is ingeprijsd in de aandelenkoersen, meent Gijsels. De beurzen kenden dan ook een verschroeiende start in 2019. China spant de kroon met een winst van ruim 25 procent, maar ook in Europa en de VS staan de beursindexen op winsten van ruim 10 procent. Ze krabbelden daarmee recht na de klappen in het najaar van 2018.

Boosdoeners

Voor Gijsels is het geen toeval dat de Amerikaanse S&P500-index weer ongeveer op het niveau van een jaar geleden staat. ‘Rond die periode begon de neergang, met twee boosdoeners: oplopende handelsspanningen en een agressief verstrakkende Amerikaanse centrale bank (Fed). Nu beide een ommezwaai gekend hebben, is het niet onlogisch dat de beurs het verlies weer goedgemaakt heeft.’ De bocht van de Fed – die een rem zet op verdere renteverhogingen en op zijn balansafbouw – is voor Gijsels de primaire voedingsbodem voor de recente rally geweest.

Eens het handelsakkoord getekend is, gaat de blik weer naar de economie en de bedrijfswinsten. Die zijn verzwakt tegenover vorig jaar. Philippe Gijsels Marktstrateeg BNP Paribas Fortis

Het beursherstel zou doen vergeten dat het achterliggende economische plaatje intussen aanzienlijk gewijzigd is tegenover een jaar geleden. Het is een van de redenen waarom aandelenbeleggers voorzichtig moeten blijven ondanks de handelshoop, signaleert zowel Gijsels als Vincent Juvyns, marktstrateeg bij JPMorgan Asset Management. ‘Heel het handelsdrama heeft zich vertaald in een lagere groei van de wereldeconomie. Een akkoord kan het vertrouwen weer opkrikken, maar de aangerichte schade maak je niet zomaar in een handomdraai goed’, aldus Juvyns.

Gijsels deelt die vrees. ‘Het beleid mag dan weer stimulerender zijn, de bedrijfswinsten en economische cijfers zijn wel zwakker dan een jaar geleden. Eens het handelsakkoord getekend is, gaat de blik weer naar de fundamentals, en die zijn nu eenmaal minder gunstig geworden. Bovendien verwacht ik niet dat een handelsakkoord alle issues zal oplossen en dat de Chinezen alles trouw zullen uitvoeren.’

Correctie

‘Een effectieve handelsdeal is dan ook het moment om winst te nemen als aandelenbelegger’, vervolgt Gijsels. ‘Er zou wel eens een correctie van 7 tot 10 procent kunnen volgen. Vergeet niet dat we tegenwoordig in een binaire wereld van alles of niets leven: de slechtste decembermaand op de beurs in 100 jaar werd gevolgd door de beste januarimaand in 30 jaar. De volgende beweging is weer naar beneden.’

‘De ondertekening van een akkoord is geen reden tot euforie’, waarschuwt ook Juvyns. ‘Het betekent enkel dat het ‘worst case’-scenario van tafel is, terwijl er nog voldoende andere uitdagingen overblijven. Denk maar aan de brexit of de handelsspanningen tussen de VS en Europa. Wat dat laatste betreft ligt er op Trumps bureau een rapport van het Amerikaanse ministerie van Handel met daarin de aanbeveling om de importtarieven op Europese auto’s te verhogen.’

Landbouw

Gijsels sluit evenmin uit dat het Witte Huis zijn pijlen op Europa zal richten zodra er een akkoord met China is. ‘Europese auto’s kunnen in het vizier komen, wat belangrijk is voor Duitsland. Ook Italië en Frankrijk hebben een auto-industrie, maar voor hen is landbouw minstens zo belangrijk. Het maakt een eensgezinde Europese houding lastig. Zo kan Trump de autosector als pasmunt gebruiken voor toegevingen in de landbouw, die belangrijk is voor hem.’ Trump rekent op Amerikaanse landbouwstaten voor zijn herverkiezing.