Handelsconflict doet Amerikaanse bedrijven beven

De pingpongstrategie die China en de VS hanteren in hun handelsconflict jaagt beleggers de kast op. De verliezen concentreren zich op bepaalde bedrijven met Boeing, Caterpillar en Amerikaanse sojaboeren op kop.

Een nieuw rondje dreigementen tussen China en de VS veegt het prille herstel op Wall Street van dinsdag weg. De Dow Jones ging woensdag na opening zo'n 2 procent lager maar het verlies liep dan terug naar zo'n 0,6 procent omstreeks 17.30 uur Belgische tijd. De S&P500 stond toen 0,7 procent lager en de Nasdaq hield het bij min 0,3 procent. Nadat de VS een lijst Chinese producten bekendmaakten waarop ze een invoertarief van 25 procent willen heffen, antwoordde China snel met een resem tegenmaatregelen . Het land viseert landbouwproducten, auto's, chemicaliën en vliegtuigen .

Beide landen plannen tarieven ter waarde van 50 miljard dollar. Het is niet duidelijk wanneer en of de maatregelen van beide landen worden ingevoerd.

Amerikaanse sojaboeren

Vooral de invoertarieven op sojabonen liggen gevoelig in de VS. Een kwart van de Amerikaanse productie wordt geëxporteerd naar China. De tarieven treffen vooral rurale gebieden waarin Trump veel stemmen haalde tijdens de presidentsverkiezingen.

Op de graanmarkt van Chicago dalen de termijncontracten voor sojabonen met 4 procent. De exportmarkt ter waarde van 14 miljard dollar is in gevaar. 'Het importtarief van 25 procent zal de Amerikaanse sojaboonmarkt ten minste tijdelijk van de Chinese markt uitsluiten,' zegt Terry Reilly, analist bij Futures International. De fabrikant van landbouwmachines Deere & Co viel meer dan 5 procent terug op de beurs.