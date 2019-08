Handelsdooi doet leven

De dooi in het handelsconflict ontlokt een een beursrally op Wall Street. Apple schiet omhoog.

Anderhalve week geleden zorgden de nieuwe heffingen van Trump nog voor een escalatie van het handelsconflict. China sloeg terug door de aankoop van Amerikaanse landbouwproducten stop te zetten. Het ge√ęscaleerde conflict duwde de beurzen deze maand flink lager. Ook de chaos in Hongkong, een 'Zwarte Zwaan' in potentie - gooide extra olie op het vuur van de handelsoorlog.

Beleggers springen een gat in de lucht met het uitstel van de heffingen. De Dow Jones gaat 1,5 procent hoger, de S&P500 beweegt met 1,4 procent opwaarts en de Nasdaq vliegt zelfs 1,9 procent omhoog.

Apple

Vooral de bedrijven die veel uit China importeren laten een fors herstel zien. De electronicagigant Apple spurt omhoog, het aandeel wint 5 procent. De toeleveringsketen en productie van deze techreus is sterk gelinkt aan China. Maar ook de Chinese consument is belangrijk voor Apple. De Volksrepubliek is goed voor 20 procent van de omzet van het bedrijf.