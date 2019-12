Handelshoop trekt Wall Street hoger

De aandelenbeurzen in New York kiezen net als hun Europese evenknieƫn voor winst, na de verliesbeurten van dinsdag en maandag. Het sentiment op Wall Street krijgt steun van berichten dat de Verenigde Staten en China elkaar toch naderen op het handelsvlak.

Verder verwerkt de markt een tegenvallend banenrapport van loonstrookverwerker ADP. ADP maakte bekend dat de werkgelegenheid in de VS in november met 67.000 banen is toegenomen. Economen hadden op 135.000 nieuwe arbeidsplaatsen gerekend. De cijfers van ADP lopen vooruit op het banenrapport dat de overheid vrijdag publiceert. Daarin worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen.