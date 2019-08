Handelsoorlog velt ook Wall Street

Wall Street diept de verliezen na anderhalf uur handel uit. De Dow Jones duikt ruim 2 procent lager, de Nasdaq Composite zakt meer dan 3 procent.

Ook op Wall Street is de ravage door de escalerende handelsoorlog groot. Terwijl de Amerikaanse beurzen zich vrijdag nog redelijk kranig hielden, verrast de snelle en omvangrijke vergelding van Peking ook de professionele beleggers. 'Op een vergeldingsschaal van 1 tot 10, is dit een 11', zo bestempelt het beurshuis Cowen de devaluatie van de Chinese munt en het verbod voor Chinese staatsbedrijven om nog Amerikaanse landbouwproducten te kopen.

Donald Trump herhaalt dat China een muntmanipulator is. Hij roept ook de Federal Reserve op om tegengewicht te bieden.

Sectoren die erg afhankelijk zijn van de wereldhandel krijgen de grootste klappen. De elektronicagroep Apple , die veel onderdelen in China laat maken, keldert 4,6 procent tot 195 dollar. Chipmaker Intel zakt 3,5 procent.

De makers van computerspelletjes krijgen een extra groot oplawaai door Trump. ActivisionBlizzard en Electronic Arts verliezen 5 à 6 procent, nadat de Amerikaanse president tijdens een persconferentie had verklaard dat de VS een eind zullen maken aan de gewelddadige cultuur, met inbegrip van die in videospelletjes.

Varkenspest

Een van de schaarse stijgers is Amerika's grootste vleesproducent Tyson Foods , met een winst van 5 procent tot 84,51 dollar. De groep uit Arkansas rapporteerde een omzetgroei van 8,3 procent tot 10,89 miljard dollar in haar derde kwartaal. De winst per aandeel lag met 1,47 dollar iets boven de verwachtingen. Tyson behoudt zijn prognoses voor het volledige jaar.

Het bedrijf profiteerde van een fors hogere verkoop van rundsvlees, dat bovendien duurder werd, en slaagde er zo in de prijsdaling van kip te compenseren. Tyson Foods won dit jaar al 50 procent op de beurs. Beleggers gaan ervan uit dat de wereldwijd actieve onderneming zal profiteren van de Afrikaanse varkenspest die China hard treft, waardoor de Chinezen meer zullen moeten invoeren.

Het conglomeraat Loews brokkelt iets af na zijn kwartaalcijfers, maar doet het beter dan gemiddeld. Loews zag in het tweede kwartaal zowel de omzet als de winst licht toenemen. De nettowinst steeg van 230 naar 249 miljoen dollar, de omzet dikte 0,9 procent aan tot 3,62 miljard. Omdat de groep fors eigen aandelen inkocht, spurtte de winst per aandeel van 0,72 naar 0,82 dollar. Analisten maken zich wel zorgen over de oplopende kosten.

