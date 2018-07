Handelsspanningen doen beurzen dieper wegzakken

De aandelenmarkten zijn het derde kwartaal met stevige verliezen gestart. Nervositeit rond de handelsbelemmeringen die de Verenigde Staten opwerpen en zwakkere economische groeicijfers jagen beleggers van het veld.

De Aziatische beurzen gaven vanmorgen al het slechte voorbeeld. De beurs van Tokio dook 2,2 procent in de min, de Chinese beurzen verloren bijna 3 procent. In Japan is het ondernemersvertrouwen in juni verslechterd tegenover drie maanden eerder, bleek uit het driemaandelijkse Tankan-rapport van de Japanse centrale bank.

Zorgwekkend vinden de markten vooral dat de groei van de Chinese industrie in juni licht is vertraagd. De indicator van de aankoopdirecteurs (PMI) gemeten door Caixin/Markit zakte van 51,1 in mei tot 51,0. Dat is wel nog steeds boven 50 punten, de grens tussen krimp en groei.

Chinese bedrijven worden geconfronteerd met hogere importprijzen en zien hun exportbestellingen dalen, dit alles door de handelsoorlog die president Trump heeft ontketend met zijn importheffingen. De lagere PMI wordt als een eerste signaal gezien dat de handelsspanningen nu ook de onderliggende economie treffen.

Ook de Europese beurzen kleuren rood, al zijn de openingsverliezen al wat gekrompen. De EuroStoxx50 verloor in de vroege handel tot 1,3 procent, maar dat is nu teruggevallen tot 0,8 procent. Tot de stevige verliezers behoren mijnbouwers en industriële bedrijven. Zij lijden respectievelijk onder de vrees voor een lagere Chinese vraag naar grondstoffen en voor importheffingen op hun producten. De grootste klappen zijn echter voor de financiële aandelen, die gemiddeld 1,7 procent wegglijden.

Extra druk in Europa zet de politieke crisis in Duitsland. De Beierse CSU vindt het migratiebeleid van de zusterpartij CDU te slap. Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer dreigt ermee op te stappen.