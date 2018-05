Handelsspanningen wegen op Wall Street

De invoerheffingen op Europees staal en aluminium wegen op het beleggerssentiment. De Dow Jones zakt 0,6 procent, Amerikaanse staatsobligaties stijgen.

Beleggers wachtten eerst de beslissing van de Amerikaanse overheid af maar al snel volgde het bericht van de invoertarieven en sloeg het sentiment om. De hernieuwde onzekerheid over het handelsbeleid duwde beleggers naar het veilige staatspapier.

Het aandeel van de Amerikaanse autobouwer General Motors wint 10 procent. Het Japanse investeringsconglomeraat Softbank van Masayoshi Son pompt 2,25 miljard dollar (1,9 miljard euro) in GM Cruise, het dochterbedrijf van General Motors dat zelfrijdende auto's ontwikkelt. GM zelf steekt de dochter nog eens 1,1 miljard dollar toe.

Softbank investeert via zijn Vision-fonds, dat eerder al belangen opbouwde in de taxi-app Uber (dat ook sleutelt aan autonome auto's) en Nvidia. Die laatste maakt grafische kaarten die onontbeerlijk zijn in auto's met zelfrijdende technologie aan boord.

General Motors kocht als grootste autoconcern van de Verenigde Staten in 2016 het Silicon Valley-bedrijf Cruise om zijn achterstand op het gebied van autonoom rijden in te halen. Bij Cruise werken zo'n 1.100 mensen die zelfrijdende auto's ontwikkelen op basis van modellen van GM-dochter Chevrolet.

De aandelen van het Amerikaanse biotechbedrijf Madrigal zijn vandaag meer dan dubbel zo veel waard. Het bedrijf maakte goede testresultaten bekend voor het medicijn MGL-3196 ter bestrijding van niet-alcoholische steatohepatitis, een vette leverziekte.

Steeds meer mensen hebben last van de leverziekte door de obesitasepidemie in de ontwikkelde landen. Beleggers in Madrigal kijken waarschijnlijk niet verbaasd op bij de forse koerskoorts. Het aandeel is op een jaar tijd al meer dan vertienvoudigd.

Op de Nasdaq gaan Snap en Googlemoeder Alphabet respectievelijk 4,5 en 2,5 procent hoger. Facebook stijgt 1 procent.

Facebook is niet langer de meest dominante speler in de sociale mediawereld. Youtube, Snapchat en Instagram hebben ondertussen meer actieve bezoekers. Drie jaar geleden bezocht 71 procent van de Amerikaanse tieners tussen 13 en 17 jaar regelmatig Facebook. Ondertussen is dat cijfer teruggevallen tot 51 procent.

Enkele andere sociale mediatoepassingen hebben de populariteit van Facebook overtroefd. Het populairste medium is de onlinevideodienst Youtube. De dochter van Google kan 85 procent van de Amerikaanse tieners verleiden, zegt het onderzoeksplatform Pew Research Center.