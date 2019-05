Handelszorgen duwen Wall Street stevig in het rood

Ook in New York kleuren de index bloedrood. Het handelsgeschil tussen de Verenigde Staten en China is met maatregelen tegen concrete bedrijven in een nieuwe fase getreden, tot afschuw van de beleggers.

Die vrezen dat het dispuut kan ontaarden in een ‘koude technologie-oorlog’ waarvoor geen oplossing in zicht is en die de groei van de wereldeconomie kan aantasten. Peking liet weten dat Washington zijn ‘verkeerde daden’ eerst moet rechtzetten vooraleer de onderhandelingen tussen de twee grootmachten kunnen hervat worden.

China doelt vooral op de boycot van Huawei: de VS hebben besloten de toegang van Huawei tot de Amerikaanse markt te beperken. Een volgend slachtoffer zou de Chinese fabrikant van bewakingssystemen Hikvision zijn: het bedrijf zou niet langer zaken mogen doen met Amerikaanse bedrijven.

Omstreeks 16.30 uur geeft de Dow Jones 1,3 procent prijs en de S&P500 1,2 procent. De Nasdaq Composite verzwakt 1,6 procent. Technologiereuzen als Apple en Intel gaan respectievelijk 2,2 en 1,8 procent lager. Andere chipfabrikanten zakken nog meer: Nvidia verliest 3,4 procent en Micron Technology 3,2 procent.

Boeing noteert 2,5 procent lager. Dat heeft dit keer minder met de handelsoorlog te maken – China is Boeings voornaamste klant – maar vooral met de Boeing 737 MAX. Sinds twee toestellen van dit type kort na het opstijgen neerstortten, vermoedelijk door een softwareprobleem, staan wereldwijd alle Boeings 737 MAX aan de grond. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA dat de vliegtuigen op korte termijn niet zullen vrijgegeven worden. Boeing paste vorige week de vliegsoftware aan en nu vinden daarover gesprekken plaats met nationale en internationale luchtvaartautoriteiten. Het kan een poos duren vooraleer Boeings oplossing groen licht krijgt. ‘Het zal zo lang duren als nodig om het goed te krijgen. Ik ben niet gebonden aan een tijdsschema’, zei Dan Elwell van FAA.

Best Buy ging in de voorbeurshandel ruim 3 procent hoger nadat de elektronicaketen in het eerste kwartaal beter presteerde dan verwacht. In de eerste drie maanden van het gebroken boekjaar 2019/20 (tot 4 mei) nam de vergelijkbare omzet met 1,1 procent toe waar analisten 0,9 procent hadden verwacht. Best Buy gaf ook een optimistische prognoses voor omzet en winst in het tweede kwartaal, onder meer omdat meer klanten voor een abonnement van technische ondersteuning opteren en de verkoop via website en app in de lift zit.

CEO Hubert Joly waarschuwde echter dat de importtarieven van 25 procent op Chinese producten in prijsverhogingen zullen resulteren en dat consumenten dat zullen voelen. Al heeft Best Buy op voorhand wat voorraad ingeslagen. De importtarieven zijn ook de reden waarom Best Buy voorlopig niets verandert aan zijn winstprognose. Het aandeel gaat intussen 4,6 procent lager.

Tesla verloor in de vroege handel 2,5 procent, maar dankzij een bericht van topman Elon Musk is het tij gekeerd en stijgt de producent van elektrische auto’s weer (+1%). In een email die druk gedeeld werd op de sociale media en door Reuters echt werd bevonden, liet Musk het personeel weten dat Tesla goed op weg is om in het tweede kwartaal qua leveringen het record van het vierde kwartaal te breken. Toen werden 90.700 Tesla’s aan klanten geleverd. Het eerste kwartaal was vervolgens veel zwakker. In de mail staat ook dat het bedrijf deze week gemiddeld 900 Model 3-wagens had gebouwd, waarmee het dichter in de buurt komt van het streefdoel van 7.000 per week.